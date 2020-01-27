27.01.2020 13:11

Копы забрали у дедушки огнестрельные игрушки (ФОТО)

Под Харьковом мужчина запасся солидным арсеналом оружия.



hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, сотрудники Красноградского райотдела изъяли у 61-летнего жителя села Песчанка арсенал огнестрельного оружия и патроны.

В рамках открытого уголовного производства по месту жительства мужчины работниками полиции был проведен санкционированный обыск.

В результате полицейские обнаружили и изъяли самодельное нарезное огнестрельное оружие, огнестрельное оружие в виде переработанного газового шумовой пистолет МЭ 9 mod PARA, автоматы ППШ и ППС времен Второй мировой войны, а также около 40 патронов к нарезному оружию различного калибра.

Вещественные доказательства направлены на экспертизу.

Сейчас полицейские устанавливают, каким образом оружие попало к мужчине, а также цель ее хранения.

По данному факту следователем Красноградского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 7 лет.