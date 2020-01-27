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27.01.2020  13:11   

Копы забрали у дедушки огнестрельные игрушки (ФОТО)

Под Харьковом мужчина запасся солидным арсеналом оружия.


hk.npu.gov.ua
Как сообщает ГУ Нацполиции, сотрудники Красноградского райотдела изъяли у 61-летнего жителя села Песчанка арсенал огнестрельного оружия и патроны.
 
В рамках открытого уголовного производства по месту жительства мужчины работниками полиции был проведен санкционированный обыск.
 
В результате полицейские обнаружили и изъяли самодельное нарезное огнестрельное оружие, огнестрельное оружие в виде переработанного газового шумовой пистолет МЭ 9 mod PARA, автоматы ППШ и ППС времен Второй мировой войны, а также около 40 патронов к нарезному оружию различного калибра.
 
Вещественные доказательства направлены на экспертизу.
 
Сейчас полицейские устанавливают, каким образом оружие попало к мужчине, а также цель ее хранения.
 
По данному факту следователем Красноградского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.
 
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 7 лет.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  оружие, арсенал, харьков, сдача
 
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