Главная Новости Криминал и происшествия Сбил велосипедиста и побил три машины: информация от полиции (ФОТО)
27.01.2020  12:33   

Сбил велосипедиста и побил три машины: информация от полиции (ФОТО)

Пострадавший мужчина с переломом ключицы доставлен в больницу.


hk.npu.gov.ua
Как сообщает ГУ Нацполиции, информация о ДТП на площади Павловской поступила в полицию 26 января в 12:11.
 
По адресу выезжала следственно-оперативная группа.
 
Установлено, что 35-летний водитель автомобиля BMW столкнулся с автомобилем Smart, сбил велосипедиста и врезался  в два припаркованных автомобиля Honda и Lexus.  
 
В результате аварии телесные повреждения получил 58-летний мужчина.
 
Его доставили в больницу.
 
Следователь открыл уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
 
Все обстоятельства аварии устанавливаются.
 
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  дтп, сбил велосипедиста, харьков
 
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