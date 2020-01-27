27.01.2020 10:27

На Сортировке подожгли Land Rover (ФОТО)

В Холодногорском районе вблизи частного сектора горел автомобиль.



// ГСЧС

27 января в 1:31 в дежурную часть ГС ГСЧС поступило сообщение о пожаре в автомобиле «Land Rover Freelander» 2004 года выпуска, который был припаркован на дороге неподалеку частного сектора по ул. Салтыкова-Щедрина, 61.



К месту вызова выехало отделение службы спасения на автоцистерне. На момент их прибытия автомобиль был полностью охвачен пламенем на площади около 4 кв.м.



В 1:44 пожар был локализован, а в 2:08 полностью ликвидирован. Предполагаемая причина пожара - занесение открытого источника огня.



