На Сортировке подожгли Land Rover (ФОТО)

В Холодногорском районе вблизи частного сектора горел автомобиль.
27 января в 1:31 в дежурную часть ГС ГСЧС поступило сообщение о пожаре в автомобиле «Land Rover Freelander» 2004 года выпуска, который был припаркован на дороге неподалеку частного сектора по ул. Салтыкова-Щедрина, 61.
К месту вызова выехало отделение службы спасения на автоцистерне. На момент их прибытия автомобиль был полностью охвачен пламенем на площади около 4 кв.м.
В 1:44 пожар был локализован, а в 2:08 полностью ликвидирован. Предполагаемая причина пожара - занесение открытого источника огня.
Подходящий день, чтобы проявить характер и отстаивать свою точку зрения (не перегибая палку, конечно). В делах вам придется надеяться в первую очередь на себя.
На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Ночью без существенных осадков. Днем местами небольшие осадки, туман. На дорогах местами гололедица.
Праздник был учрежден, чтобы пользователи сети не забывали о соблюдении правил поведения в интернете, которые помогают обезопасить их виртуальную и реальную жизнь.
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