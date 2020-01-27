27.01.2020 09:53

В центре столкнулись иномарки, пострадал велосипедист Glovo (ФОТО)

26 января на Павловской площади произошло масштабное ДТП с участием четырех автомобилей и велосипедиста.



// Facebook/ХС

Участниками ДТП стали автомобили «BMW» и «Smart». В результате пострадали также припаркованные «Honda» и «Lexus» и велосипедист Glovo, пишет ХарківTimes со ссылкой на очевидцев в соцсетях.



«На Павловской «Smart» на перекрестке въехал в «BMW». Того понесло на парковку МакДоналдс, по пути зацепив велосипедиста Glovo. Последнего отбросило к МакДаку — лежал без сознания. Произошло у меня на глазах», — сообщает один из очевидцев ДТП.



По его словам, на место происшествия прибыли полицейские и скорая, велосипедист был еще жив.



Официальная информация уточняется.