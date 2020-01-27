Главная Новости Криминал и происшествия В центре столкнулись иномарки, пострадал велосипедист Glovo (ФОТО)
27.01.2020  09:53   

В центре столкнулись иномарки, пострадал велосипедист Glovo (ФОТО)

26 января на Павловской площади произошло масштабное ДТП с участием четырех автомобилей и велосипедиста.


// Facebook/ХС

Участниками ДТП стали автомобили «BMW» и «Smart». В результате пострадали также припаркованные «Honda» и «Lexus» и велосипедист Glovo, пишет ХарківTimes со ссылкой на очевидцев в соцсетях.

«На Павловской «Smart» на перекрестке въехал в «BMW». Того понесло на парковку МакДоналдс, по пути зацепив велосипедиста Glovo. Последнего отбросило к МакДаку — лежал без сознания. Произошло у меня на глазах», — сообщает один из очевидцев ДТП.

По его словам, на место происшествия прибыли полицейские и скорая, велосипедист был еще жив.

Официальная информация уточняется.

Тэги:  дтп, харьков
 
Версия для печати
Loading...
 

Материалы по теме

 
28.01 Криминал и происшествия ДТП: легковушки не смогли разъехаться на магистрали 28.01 Криминал и происшествия В лобовой с КрАЗом погиб водитель Москвича 28.01 Криминал и происшествия Пешеход перебегал дорогу в неположенном месте и расстался с жизнью
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 
Loading...
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 