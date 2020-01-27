27.01.2020 09:29

Задержана группа IT-ников, организовывавшая онлайн-казино «под ключ» (ФОТО)

Киберполиции прекратила деятельность масштабной группы, которая занималась организацией деятельности платформ для онлайн-казино.



// Нацполиция

Для технической разработки ресурсов в штате этой организации было более чем полсотни IT-специалистов. Ежемесячно прибыль от такой деятельности составлял около 50 000 долларов США. Установлены все участники группы. Деятельность их ресурсов заблокирована. Решается вопрос об объявлении подозрения всем членам преступной группировки.

Работники Управления противодействия киберпреступности в Киеве совместно со следователями Главного следственного управления Нацполиции установили, что к такой деятельности были причастны трое киевлян в возрасте от 23 до 25 лет и 35-летний житель Харькова.

Участники преступной группы создали общественное объединение, якобы для развития онлайн-игр в Украине. Вместо этого они предоставляли услуги по созданию, технической поддержке и обслуживанию клиентов онлайн казино. Среди возможностей, которые предоставляла данная организация, была также и разработка игровых платформ, которые использовались для азартных игр.





Так, заказчик, платя 15000 долларов США, получал в собственность онлайн-казино с его постоянной поддержкой. Кроме того, злоумышленники за дополнительные 100 000 долларов, настраивали инструменты интернет-маркетинга для продвижения ресурса в сети и привлечение новых пользователей.





База пользователей всех их ресурсов онлайн-казино насчитывало около 300 000 пользователей. Среди них также отдельную категорию имели VIP-клиенты, которым предоставлялись дополнительные возможности использования таких ресурсов.





Работники киберполиции с привлечением спецназа КОРД и полка особого назначения полиции Харьковщины провели одновременно 8 обысков в Киевской области, городах Киев и Харьков. Обыски проводились в помещениях фигурантов, офисных помещениях разработчиков онлайн-казино и их транспорте. По результатам обысков полиция изъяла компьютерную технику, мобильные телефоны и деньги. Вся техника направлена на экспертизу.





Дело квалифицировано по ст. 200 (Незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления), ст. 203-2 (занятие игорным бизнесом), ст. 209 (Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) УК Украины. Участникам группы грозит до 12 лет заключения.



