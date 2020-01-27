27.01.2020 09:01

В новогоднюю ночь зверски зарезали харьковчанина: один из убийц арестован

Следователи сообщили жителю Донецкой области о подозрении в совершении тяжких преступлений в Харькове.



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1 января в Киевский отдел полиции поступило сообщение об обнаружении в квартире по улице Астрономической тела 36-летнего мужчины с многочисленными колото-резаными ранами туловища, грудной клетки и шеи. Из дома исчезли 2 мобильных телефона. Также исчез автомобиль мужчины, который находился в гараже.



В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили лиц, причастных к преступлению. Одним из них оказался 59-летний житель Донецкой области, ранее судимый за имущественные преступления.

Он задержан в порядке ст. 191 Уголовно-процессуального кодекса Украины. На сегодняшний день мужчине сообщено о подозрении по ч. 2 п. 6, 12 ст. 115 (умышленное убийство), ч. 4 ст. 187 (разбой), ч. 2 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкциям статей составляет пожизненное лишение свободы. Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Сейчас полицейские проводят комплекс мероприятий по розыску другого соучастника преступления.