ДТП возле Малой Южной: пассажир уехал на скорой (ФОТО)

Авария произошла 26 января около 00:40 на улице Сумской, 132.
На перекрестке улиц Сумской и Динамовской произошло столкновение автомобилей Hyundai и ВАЗ.
В результате аварии легкие травмы получили водитель и пассажир Hyundai. Пассажира автомобиля Hyundai медики госпитализировали в больницу.
По адресу выезжала следственно-оперативная группа и патрульная полиция.
Информация внесена в Единый учет Киевского отдела полиции.
Подходящий день, чтобы проявить характер и отстаивать свою точку зрения (не перегибая палку, конечно). В делах вам придется надеяться в первую очередь на себя.
На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Ночью без существенных осадков. Днем местами небольшие осадки, туман. На дорогах местами гололедица.
Праздник был учрежден, чтобы пользователи сети не забывали о соблюдении правил поведения в интернете, которые помогают обезопасить их виртуальную и реальную жизнь.
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