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27.01.2020  08:21   

ДТП возле Малой Южной: пассажир уехал на скорой (ФОТО)

Авария произошла 26 января около 00:40 на улице Сумской, 132.


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На перекрестке улиц Сумской и Динамовской произошло столкновение автомобилей Hyundai и ВАЗ.

В результате аварии легкие травмы получили водитель и пассажир Hyundai. Пассажира автомобиля Hyundai медики госпитализировали в больницу.

По адресу выезжала следственно-оперативная группа и патрульная полиция.

Информация внесена в Единый учет Киевского отдела полиции.

Тэги:  дтп, харьков
 
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