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26.01.2020  16:52   

Мужчина подорвался на гранате в салтовской квартире (ФОТО)

Погибший ранее высказывал намерения свести счеты с жизнью.


// censor.net

Сообщение о взрыве в квартире жилого дома, расположенного на улице Светлой, 29, поступило в полицию 26 января.

В результате происшествия погиб 63-летний мужчина. Других пострадавших нет.

По адресу выезжала следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехнического управления. По заключению специалистов, в доме произошел взрыв гранаты «РГД-5», в результате чего погиб житель квартиры.

Полицейские предварительно установили, что накануне мужчина высказывал намерения покончить жизнь самоубийством.

Информация зарегистрирована в Московском отделе полиции. Следователем решается вопрос о внесении указанного факта в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «самоубийство». Все обстоятельства происшествия устанавливаются.


Фото: Facebook/XC

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  граната, полиция, харьков
 
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