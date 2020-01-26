26.01.2020 16:52

Мужчина подорвался на гранате в салтовской квартире (ФОТО)

Погибший ранее высказывал намерения свести счеты с жизнью.



// censor.net

Сообщение о взрыве в квартире жилого дома, расположенного на улице Светлой, 29, поступило в полицию 26 января.

В результате происшествия погиб 63-летний мужчина. Других пострадавших нет.



По адресу выезжала следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехнического управления. По заключению специалистов, в доме произошел взрыв гранаты «РГД-5», в результате чего погиб житель квартиры.



Полицейские предварительно установили, что накануне мужчина высказывал намерения покончить жизнь самоубийством.



Информация зарегистрирована в Московском отделе полиции. Следователем решается вопрос о внесении указанного факта в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «самоубийство». Все обстоятельства происшествия устанавливаются.



Фото: Facebook/XC