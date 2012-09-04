04.09.2012 07:50 Павел Козаченко

В Харькове ребенка зверски искусала собака

2 сентября на улице Жилярди в Харькове собака искусала четырехлетнего ребенка.



Мальчика искусала собака

Об этом сообщили в прокуратуре города Харькова.

2 сентября в Харьковскую областную детскую клиническую больницу № 1 с ул. Жилярди с рваными ранами левого бедра доставили мальчика 2008 года рождения.



После оказания неотложной медицинской помощи ребенка забрали домой.



«Два ребенка играли на улице в песочнице возле дома, где держат двух собак. Хозяин животных вышел выбросить мусор, за ним на улицу выбежал пес и набросился на одного из детей. Другой ребенок не пострадал», – комментирует заместитель прокурора Киевского района г. Харькова Владимир Куприянов.



Киевским РО ХГУ ГУ МВД Украины в Харьковской области сразу начата проверка обстоятельств получения травм ребенком. Прокуратурой района ход проверки взят на контроль.



К слову, количество бродячих собак в Харькове уменьшилось за последние пару лет в два раза.