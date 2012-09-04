2 сентября на улице Жилярди в Харькове собака искусала четырехлетнего ребенка.
Об этом сообщили в прокуратуре города Харькова.
2 сентября в Харьковскую областную детскую клиническую больницу № 1 с ул. Жилярди с рваными ранами левого бедра доставили мальчика 2008 года рождения.
После оказания неотложной медицинской помощи ребенка забрали домой.
«Два ребенка играли на улице в песочнице возле дома, где держат двух собак. Хозяин животных вышел выбросить мусор, за ним на улицу выбежал пес и набросился на одного из детей. Другой ребенок не пострадал», – комментирует заместитель прокурора Киевского района г. Харькова Владимир Куприянов.
Киевским РО ХГУ ГУ МВД Украины в Харьковской области сразу начата проверка обстоятельств получения травм ребенком. Прокуратурой района ход проверки взят на контроль.
К слову, количество бродячих собак в Харькове уменьшилось за последние пару лет в два раза.
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