28.08.2012 14:29 Лилия Ангорская

Обыск компании Авакова: комментарии правоохранителей и адвоката Инвестор (ВИДЕО)

Следственное управление ГУМВД Украины в Харьковской области проводит следственные действия в банке «Базис», расположенном на первом этаже компании «Инвестор» (Сумская, 88).



Фото: Лилия Ангорская // Городской Дозор

Двери здания закрыты

Напомним, что компания «Инвестор» принадлежит экс-главе Харьковской облгосадминистрации и главе Харьковской областной организации ВО «Батькивщина» Арсену Авакову.



Как сообщает сайт ГУ МВД Украины в Харьковской области, обыск проходит в рамках расследования уголовного дела, возбужденного в отношении должностных лиц банка и во исполнение решения Киевского районного суда в г. Харькове.



Напомним, сегодня стало известно, что банк «Базис» ликвидируется.

Также правоохранители прокомментировали сегодняшнюю информацию в СМИ относительно того, что в редакции Интернет-обозревателя и газеты «Главное» проходит несанкционированный обыск.



«Информация о препятствовании работе журналистов Интернет-обозревателя и редакции газеты «Главное» не соответствует действительности. Следственные действия, проводимые работниками милиции, не имеют отношения к деятельности вышеупомянутого средства массовой информации», – сообщается на сайте ГУ МВД Украины в Харьковской области.



В настоящий момент двери здания, где расположена компания «Инвестор», закрыты. На улице перед зданием собрались несколько представителей харьковских СМИ и журналисты интернет-обозрения «Главное».



Как сообщил корреспонденту «Дозора» адвокат, представитель АО «Инвестор» Олег Атисков, обыск в здании компании Арсена Авакова начался около одиннадцати утра.

«В здание вошли около 15 сотрудников милиции, одетых в гражданскую форму одежды. У них якобы имеется постановление на проведение обыска в помещении банка «Базис». Фактически банк «Базис» занимает только первый этаж. Остальные этажи сдаются в аренду другим юридическим лицам», – пояснил адвокат.



По его словам, следственные действия проходят не только в помещениях банка «Базис», но и на других этажах здания, что является незаконным.

Журналист интернет-обозрения «Главное» Дмитрий Брук заявил, что обыск в редакции газеты и интернет-сайта все-таки проходит, и правоохранители попросили сотрудников выйти на улицу.





Напомним, что 31 января экс-губернатор Харьковской области Арсен Аваков объявлен в международный розыск.

Напомним также, что 26 января в отношении экс-губернатора Харьковской области Арсена Авакова возбуждено уголовное дело. Новое уголовное дело будет расследоваться вместе с уголовным делом, которое было возбуждено 6 января в отношении бывших чиновников Харьковской облгосадминистрации и Госкомзема Харьковской области.

Прокуратура определила ущерб, нанесенный государству от потери земель сельхозназначения в размере пяти миллионов гривен.

О нахождении А. Аваков в Италии сообщили некоторые украинские СМИ 23 марта.

26 марта руководитель Рабочего аппарата Укрбюро Интерпола генерал-майор милиции Василий Неволя подтвердил, что Арсен Аваков, бывший глава Харьковской облгосадминистрации, действительно находится в международном розыске по инициативе МВД Украины в Харьковской области.

27 марта итальянские правоохранители подтвердили задержание Арсена Авакова. Генеральная прокуратура Украины готовит документы для экстрадиции.



29 марта судом Итальянской Республики было принято решение о том, чтобы оставить экс-губернатора Харьковской области Арсена Авакова под арестом еще на 40 дней.



12 апреля итальянский суд отпустил экс-председателя Харьковской областной администрации (ХОГА) Арсена Авакова.



Напомним также, что Аваков попал в список первых 52 кандидатов в депутаты Верховной Рады от объединенной оппозиции.