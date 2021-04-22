22.04.2021 17:00

Наружная световая реклама для бизнеса

Световая реклама - отличный способ заявить о компании и предлагаемой ею продукции максимальному числу потенциальных клиентов.

Она является эффективным инструментом для развития бизнеса. Яркая вывеска с подсветкой просто не может оставаться незамеченной и привлекает к себе внимание проходящих мимо людей. Она хорошо видна в любое время суток, и в этом ее основное преимущество.



При грамотном дизайне рекламной конструкции, ее правильном расположении она будет заметна даже на большом расстоянии, не сольется с окружающей обстановкой. А если вдобавок к этому при изготовлении световой рекламы применяются качественные материалы, она прослужит на протяжении многих лет.



Подходить к выбору изготовителя наружной рекламы нужно со всей ответственностью. Ошибки, допущенные при разработке макета, производстве рекламной конструкции или ее монтаже могут привести к тому, что она не сможет выполнять свои функции, а наоборот – будет отталкивать. Именно поэтому лучшее решение – воспользоваться услугами профессионалов.

Виды наружной световой рекламы

В настоящее время существуют разные виды наружной световой рекламы. Остановимся на самых популярных:

лайтбоксы - коробы, лицевая часть которых создана из материала, способного пропускать свет. Внутри находится источник освещения (светодиоды или лампа). Лайтбоксы изготавливаются в любых формах и размерах по желанию заказчика, бывают одно- или двусторонними. По типу световой короб может быть: клееным, композитным, баннерным;

вывески с подсветкой. Такие рекламные конструкции очень привлекательны, позволяют потенциальному клиенту быстро прочитать информацию о компании либо ее продукте. Подсветка может быть внешней (рекламный щит подсвечивается снаружи прожекторами на выносных кронштейнах) или внутренней (с помощью светодиодов). Второй вид подсветки может выполняться в нескольких вариантах: фронтальное, контурное или торцевое освещение, а также освещение контражуром. Выбор нужного вида вывески остается за заказчиком;

светодиодное LED-табло, транслирующее информацию с большой четкостью. Такая рекламная конструкция – яркая, заметная, многофункциональная. Отображенная на ней информация может быстро меняться. Чаще всего такие LED-табло применяются для отображения расписаний в вузах, кинотеатрах, автостанциях и т.д. Также востребованы они в банках, обменных пунктах для информирования о курсах валют;

световые POSM, изготавливаемые в большом ассортименте. Это светящиеся таблички, вывески из открытых неоновых ламп, световые панели и т.д. Материалом для их изготовления может быть акрил, баннерная ткань, ПВХ.

Независимо от вида, качественная световая наружная реклама всегда эффективно выполняет основную функцию – привлекает клиентов.

Где заказать изготовление наружной световой рекламы в Украине?

Рекламно-производственная компания TP Group работает на украинском рынке более 10 лет. Ее специалисты обладают необходимым опытом и знаниями для того, чтобы создавать эффективную рекламу, привлекающую внимание целевой аудитории. При ее изготовлении выполняются обязательные требования к следующим моментам:

удобочитаемости. Дизайнер учитывает все – вид, цвет и толщину шрифта, содержание рекламной надписи, цвет фона;

цветовому оформлению, которое должно гармонично сочетаться с окружающими объектами;

технической части, ведь даже если дизайн будет привлекательным, неудачное техническое исполнение сведет весь эффект от рекламы к нулю;

месту размещения рекламной конструкции;

используемым крепежным элементам (они должны быть практически незаметными).

Световая реклама, созданная профессионалами, повысит узнаваемость бренда в короткие сроки.