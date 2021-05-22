22.05.2021 09:56

ТОП-3 скрытых возможностей микроволновки

Мало кого можно удивить микроволновой печью на кухне. Этот бытовой прибор есть на каждой третьей, если не второй кухне. Но судя по опыту многих, используется она преимущественно для подогрева еды или быстрой разморозки мяса.





А если мы скажем, что существует несколько дополнительных возможностей, которые откроют вам глаза на вашу микроволновку? Но если вам понадобится новая модель, вы всегда сможете купить микроволновку перейдя по ссылке, достаточно только ориентироваться на показатели мощности и дополнительные функции.



Делаем вкусную молочную пенку



Для начала попробуйте приготовить вкусную и плотную молочную пену без капучинатора. Вам понадобится:

стеклянная баночка;

нежирное молоко.

Можете также использовать молоко средней жирности. Достаточно только взбить его в баночке, а затем поставить в микроволновку на полминуты. И вы получите плотную пенку, которая украсит ваш утренний кофе.



Нарезка лука без слез



Мало кто любит шинковать репчатый лук именно из-за «слезоточивого» эффекта. Чтобы избежать слез, вам достаточно просто очистить луковицу или несколько от шелухи, отрезать кончик и поместить в микроволновку на полминуты. Этого времени недостаточно, чтобы термически обработать луковицу, но вы не будете плакать при нарезке.



Приготовление овощей на пару



Отсутствие пароварки не станет для вас преградой к здоровому питанию. Чтобы приготовить паровые овощи, просто оберните порцию в несколько слоев плотных бумажных полотенец, смоченных в воде. Время приготовления одной порции не превышает пары минут.