Защитите обувь от промокания: ТОП-7 лайфхаков

Ни для кого не секрет, что обувь — это наиболее изнашиваемый предмет гардероба. А потому и часто покупаемый. Но будь то детская обувь, приобретенная на рынке, или мужская обувь в Интертоп, ее необходимо защитить от промокания. Сделайте это сразу после приобретения. Вам не только будет не страшна непогода, но и срок службы обуви существенно возрастет. Предложенные в обзоре советы не требуют значительных расходов. Все средства недорогие, а часть из них даже есть в любом доме. Единственный их недостаток — они не подходят для замшевых изделий.
Жир
Для этого средства лучше подойдет бараний или гусиный жир. В небольшой емкости растопите 50 г любого жира, добавьте к нему столько же масла льна и 10 г скипидара. Пока смесь не остыла, нанесите ее на обувь. Лучше это делать мягкой тряпочкой, не оставляющей ворса.
Воск
Растопите 30 г воска и добавьте к нему 10 г льняного масла. Перемешайте смесь до полной однородности. Способ нанесения такой же, как и в первом случае.
Касторовое масло
Нанесите небольшое количество касторки на обувь. Лучше всего для этого подойдет мягкая кисточка. Оставьте на несколько часов для впитывания масла, затем протрите и отполируйте. Внимание: этот метод не подходит для тонкой кожи.
Канифоль
Растопите в одной емкости 50 г канифоли и 20 г пчелиного воска. Добавьте немного скипидара (грамм 10-15 будет достаточно). Хорошо перемешайте и нанесите на обувь. Если все пропорции подобраны правильно, средство полностью впитается.
Рыбий жир
Растопите на медленном огне 10 г пчелиного воска. Затем добавьте 40 г рыбьего жира, 30 г скипидара и 20 г глицерина. Хорошенько все перемешайте и нанесите смесь на обувь.
Касторка + жир
Этот метод вынесен отдельным пунктом, так как особенно эффективно защищает от промокания швы обуви. Смешайте в равных пропорциях любой растопленный жир животного происхождения и касторовое масло, после чего тщательно нанесите на изделие.
Свеча
Метод очень прост и эффективен. Натрите обувь парафиновой или восковой свечой. Хорошо прогрейте феном.
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