20.05.2021 13:47

Защитите обувь от промокания: ТОП-7 лайфхаков

Ни для кого не секрет, что обувь — это наиболее изнашиваемый предмет гардероба. А потому и часто покупаемый. Но будь то детская обувь, приобретенная на рынке, или мужская обувь в Интертоп, ее необходимо защитить от промокания. Сделайте это сразу после приобретения. Вам не только будет не страшна непогода, но и срок службы обуви существенно возрастет. Предложенные в обзоре советы не требуют значительных расходов. Все средства недорогие, а часть из них даже есть в любом доме. Единственный их недостаток — они не подходят для замшевых изделий.



Жир

Для этого средства лучше подойдет бараний или гусиный жир. В небольшой емкости растопите 50 г любого жира, добавьте к нему столько же масла льна и 10 г скипидара. Пока смесь не остыла, нанесите ее на обувь. Лучше это делать мягкой тряпочкой, не оставляющей ворса.

Воск

Растопите 30 г воска и добавьте к нему 10 г льняного масла. Перемешайте смесь до полной однородности. Способ нанесения такой же, как и в первом случае.

Касторовое масло

Нанесите небольшое количество касторки на обувь. Лучше всего для этого подойдет мягкая кисточка. Оставьте на несколько часов для впитывания масла, затем протрите и отполируйте. Внимание: этот метод не подходит для тонкой кожи.

Канифоль

Растопите в одной емкости 50 г канифоли и 20 г пчелиного воска. Добавьте немного скипидара (грамм 10-15 будет достаточно). Хорошо перемешайте и нанесите на обувь. Если все пропорции подобраны правильно, средство полностью впитается.

Рыбий жир

Растопите на медленном огне 10 г пчелиного воска. Затем добавьте 40 г рыбьего жира, 30 г скипидара и 20 г глицерина. Хорошенько все перемешайте и нанесите смесь на обувь.

Касторка + жир

Этот метод вынесен отдельным пунктом, так как особенно эффективно защищает от промокания швы обуви. Смешайте в равных пропорциях любой растопленный жир животного происхождения и касторовое масло, после чего тщательно нанесите на изделие.

Свеча

Метод очень прост и эффективен. Натрите обувь парафиновой или восковой свечой. Хорошо прогрейте феном.