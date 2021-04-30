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30.04.2021  11:48   

Как сделать бюджетный ремонт в скандинавском стиле?

Скандинавский стиль становится достаточно глобальным явлением, поскольку отличается своей простотой и повышенной естественной функциональностью.

Новостройки Харькова, актуальные предложения по которым можно найти на сайте DOM.RIA, характеризуются крайне эргономичными и продуманными современными планировками, удачно сочетающимися с главными принципами и особенностями ремонта в скандинавском стиле.
 

Ключевые особенности скандинавского стиля

После решения купить квартиру в новостройке Харькова, хочется немного сэкономить на ремонте, но не навредив общему эстетизму. Жилой объект, оформленный в скандинавском стиле, зачастую предлагает сочетание разнообразных текстур, контрастов и классических мягких оттенков.
 
Чтобы найти баланс между модернизмом, функциональностью и комфортом, нужно учитывать базовые правила философии “hygge”, которая влечет за собой создание максимально уютной атмосферы.
 

1. Приглушенная цветовая палитра

Скандинавский стиль может похвастаться нейтральной цветовой палитрой. Получается, чтобы оформить квартиру в новостройке Харькова в нужном стиле, достаточно только выбрать доминирующий оттенок и главный акцентный тон.

Поскольку зима в Северной Европе длинная и холодная, местные жители используют белые, серые и коричневые оттенки, чтобы жилое помещение выглядело однородным и ярким на фоне блеклой и мрачной погоды за окном.

 
2. Естественное освещение

Дневной свет поможет визуально расширить пространство. Желая воссоздать в своем доме скандинавский стиль, выбирайте застройщиков Харькова, которые предлагают ЖК с массивными и панорамными окнами.

Таким образом удастся сэкономить не только на дополнительной отделке стен, но и на искусственных источниках света.

 
3. Практичная и бюджетная мебель

Скандинавскую комнату обязательно должна украшать элегантная и сдержанная мебель, которая обойдется гораздо дешевле, нежели сделанная на заказ, например, в стиле Прованс.

Мебель в скандинавском стиле зачастую изготавливают из массивного дерева, которому придают мягкие и четкие линии, тонкие изгибы и зауженные ножки.
 

4. Беспорядочное пространство

Скандинавский стиль бюджетный еще и в том плане, что применяет философию “меньше, значит больше”.

Современные дизайнеры стараются избегать массивных декоративных элементов, особенно тех, которые требуют завершенной композиции. Скандинавский стиль дает возможность сочетать акцентный деревянный пол с плотными шерстяными коврами, пледами или подушками.
 

5. Много зелени

Зеленые комнатные растения — то, что дает возможность “вдохнуть” жизнь в любую новостройку Харькова. Живая зелень добавляет естественную, минималистическую сущность всему бюджетному ремонту в скандинавском стиле.

Если подытожить правила создания уютного и эргономичного скандинавского жилья, значит нужно:
 

  •  Минимизировать количество темных и угнетающих оттенков;
  •  Заранее позаботиться о максимальном количестве естественного дневного света;
  •  Отказаться от массивных декоративных элементов, “тяжелой” мебели в пользу естественных материалов и достаточно простых конструкций;
  •  Выбрать монохромные акцентные детали, способные разбавить “холодную функциональность” скандинавского дизайна.

Так что, решаясь купить 2 комнатную квартиру в новострое Харькова, обязательно подумайте заранее, как сделать свое будущее жилье максимально комфортным, уютным и многофункциональным с помощью бюджетных скандинавских решений!

 
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