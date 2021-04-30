30.04.2021 11:48

Как сделать бюджетный ремонт в скандинавском стиле?

Скандинавский стиль становится достаточно глобальным явлением, поскольку отличается своей простотой и повышенной естественной функциональностью.

Новостройки Харькова, актуальные предложения по которым можно найти на сайте DOM.RIA, характеризуются крайне эргономичными и продуманными современными планировками, удачно сочетающимися с главными принципами и особенностями ремонта в скандинавском стиле.



Ключевые особенности скандинавского стиля

После решения купить квартиру в новостройке Харькова, хочется немного сэкономить на ремонте, но не навредив общему эстетизму. Жилой объект, оформленный в скандинавском стиле, зачастую предлагает сочетание разнообразных текстур, контрастов и классических мягких оттенков.



Чтобы найти баланс между модернизмом, функциональностью и комфортом, нужно учитывать базовые правила философии “hygge”, которая влечет за собой создание максимально уютной атмосферы.



1. Приглушенная цветовая палитра

Скандинавский стиль может похвастаться нейтральной цветовой палитрой. Получается, чтобы оформить квартиру в новостройке Харькова в нужном стиле, достаточно только выбрать доминирующий оттенок и главный акцентный тон.



Поскольку зима в Северной Европе длинная и холодная, местные жители используют белые, серые и коричневые оттенки, чтобы жилое помещение выглядело однородным и ярким на фоне блеклой и мрачной погоды за окном.



2. Естественное освещение

Дневной свет поможет визуально расширить пространство. Желая воссоздать в своем доме скандинавский стиль, выбирайте застройщиков Харькова, которые предлагают ЖК с массивными и панорамными окнами.



Таким образом удастся сэкономить не только на дополнительной отделке стен, но и на искусственных источниках света.



3. Практичная и бюджетная мебель

Скандинавскую комнату обязательно должна украшать элегантная и сдержанная мебель, которая обойдется гораздо дешевле, нежели сделанная на заказ, например, в стиле Прованс.



Мебель в скандинавском стиле зачастую изготавливают из массивного дерева, которому придают мягкие и четкие линии, тонкие изгибы и зауженные ножки.



4. Беспорядочное пространство

Скандинавский стиль бюджетный еще и в том плане, что применяет философию “меньше, значит больше”.



Современные дизайнеры стараются избегать массивных декоративных элементов, особенно тех, которые требуют завершенной композиции. Скандинавский стиль дает возможность сочетать акцентный деревянный пол с плотными шерстяными коврами, пледами или подушками.



5. Много зелени

Зеленые комнатные растения — то, что дает возможность “вдохнуть” жизнь в любую новостройку Харькова. Живая зелень добавляет естественную, минималистическую сущность всему бюджетному ремонту в скандинавском стиле.



Если подытожить правила создания уютного и эргономичного скандинавского жилья, значит нужно:



Минимизировать количество темных и угнетающих оттенков;

Заранее позаботиться о максимальном количестве естественного дневного света;

Отказаться от массивных декоративных элементов, “тяжелой” мебели в пользу естественных материалов и достаточно простых конструкций;

Выбрать монохромные акцентные детали, способные разбавить “холодную функциональность” скандинавского дизайна.

Так что, решаясь купить 2 комнатную квартиру в новострое Харькова, обязательно подумайте заранее, как сделать свое будущее жилье максимально комфортным, уютным и многофункциональным с помощью бюджетных скандинавских решений!