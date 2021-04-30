Скандинавский стиль становится достаточно глобальным явлением, поскольку отличается своей простотой и повышенной естественной функциональностью.
Новостройки Харькова, актуальные предложения по которым можно найти на сайте DOM.RIA, характеризуются крайне эргономичными и продуманными современными планировками, удачно сочетающимися с главными принципами и особенностями ремонта в скандинавском стиле.
После решения купить квартиру в новостройке Харькова, хочется немного сэкономить на ремонте, но не навредив общему эстетизму. Жилой объект, оформленный в скандинавском стиле, зачастую предлагает сочетание разнообразных текстур, контрастов и классических мягких оттенков.
Чтобы найти баланс между модернизмом, функциональностью и комфортом, нужно учитывать базовые правила философии “hygge”, которая влечет за собой создание максимально уютной атмосферы.
Скандинавский стиль может похвастаться нейтральной цветовой палитрой. Получается, чтобы оформить квартиру в новостройке Харькова в нужном стиле, достаточно только выбрать доминирующий оттенок и главный акцентный тон.
Поскольку зима в Северной Европе длинная и холодная, местные жители используют белые, серые и коричневые оттенки, чтобы жилое помещение выглядело однородным и ярким на фоне блеклой и мрачной погоды за окном.
Дневной свет поможет визуально расширить пространство. Желая воссоздать в своем доме скандинавский стиль, выбирайте застройщиков Харькова, которые предлагают ЖК с массивными и панорамными окнами.
Таким образом удастся сэкономить не только на дополнительной отделке стен, но и на искусственных источниках света.
Скандинавскую комнату обязательно должна украшать элегантная и сдержанная мебель, которая обойдется гораздо дешевле, нежели сделанная на заказ, например, в стиле Прованс.
Мебель в скандинавском стиле зачастую изготавливают из массивного дерева, которому придают мягкие и четкие линии, тонкие изгибы и зауженные ножки.
Скандинавский стиль бюджетный еще и в том плане, что применяет философию “меньше, значит больше”.
Современные дизайнеры стараются избегать массивных декоративных элементов, особенно тех, которые требуют завершенной композиции. Скандинавский стиль дает возможность сочетать акцентный деревянный пол с плотными шерстяными коврами, пледами или подушками.
Зеленые комнатные растения — то, что дает возможность “вдохнуть” жизнь в любую новостройку Харькова. Живая зелень добавляет естественную, минималистическую сущность всему бюджетному ремонту в скандинавском стиле.
Если подытожить правила создания уютного и эргономичного скандинавского жилья, значит нужно:
Так что, решаясь купить 2 комнатную квартиру в новострое Харькова, обязательно подумайте заранее, как сделать свое будущее жилье максимально комфортным, уютным и многофункциональным с помощью бюджетных скандинавских решений!
День обещает удачу тем, кто не боится решительных действий. Сегодня есть шанс «вытянуть» даже самый безнадежный проект, если взяться за него всерьез, засучив рукава.
Облачная погода продержится весь день. Ночью небольшой дождь, местами туман. Днем сильный дождь, местами гроза. Усиление скорости ветра до 15-24 м/с.
Ежегодно 19 апреля во многих странах мира отмечается красивый весенний праздник – День подснежника.
влажность:
давление:
ветер: