17.03.2021 10:00

Виды батарей для ИБП

ИБП автоматически переключается в режим резервного питания при отключении или сильных колебаниях сетевого напряжения. В эти периоды основным поставщиком энергии становится аккумуляторная батарея, от емкости которой зависит продолжительность «сеанса» автономного электроснабжения.

Какие аккумуляторы устанавливаются в современные ИБП

Раньше многие ИБП оснащались свинцово-кислотными батареями с водным раствором серной кислоты. Внутри корпуса такого АКБ находятся плоские свинцовые пористые решетки (электроды), погруженные в жидкий электролит.

Традиционные свинцово-кислотные аккумуляторные батареи надежны и долговечны. В числе их преимуществ — отсутствие эффекта памяти и низкий саморазряд. К недостаткам можно отнести чувствительность к сильному разряду, большой вес (по сравнению с другими видами АКБ) и выделение водорода в ходе электролиза. Кроме того, аккумуляторы нуждаются в периодическом обслуживании: время от времени в них необходимо заливать дистиллированную воду для поддержания уровня электролита.

Сегодня производители предпочитают устанавливать в бесперебойники герметичные батареи с абсорбированным электролитом, которые изготавливаются по технологии GEL или AGM. Именно такие АКБ представлены на Bezpeka-Shop.com и в других специализированных интернет-магазинах в разделе «Аккумуляторы для ИБП».

Технологии GEL и AGM: особенности и преимущества

Свинцово-кислотные аккумуляторы GEL и AGM не содержат жидкости. В гелевых батареях электролит находится в желеобразном состоянии благодаря наличию в составе связующего силикагеля (кремниевая кислота со специальными добавками). В батареях AGM кислота абсорбируется в поры впитывающих матов из стекловолокна (Absorbent Glass Mat).

Аккумуляторы GEL и AGM обозначаются аббревиатурой VRLA (Valve Regulated Lead Acid, Клапанно-Регулируемые Свинцово-Кислотные). В их корпусах присутствуют специальные клапаны для автоматического стравливания в атмосферу небольшого количества остаточных газов, выделяемых при электролизе воды (менее 1%). Остальные 99% молекул водорода и кислорода в процессе рекомбинации превращаются в воду, которая впитывается в стекловолоконный мат или смешивается с гелем.

Преимущества VRLA-аккумуляторов:

Корпусы АКБ герметичны — их можно ставить в любом положении, кроме «вверх дном».

Незначительный объем выделяемых газов — ИБП с VRLA -батареями могут устанавливаться в любых жилых помещениях, не оснащенных системами принудительной вентиляции.

Аккумуляторы не нужно обслуживать — объем электролита со временем не уменьшается.

Срок службы при соблюдении правил эксплуатации — 10–12 лет.

Какой аккумулятор лучше — GEL или AGM

Аккумуляторные батареи с впитывающими матами из стекловолокна стоят дешевле на 20–30%, но при этом имеют ряд преимуществ перед гелевыми АКБ. В числе плюсов: более высокие токи заряда в толчковом режиме (из-за меньшего электрического сопротивления), низкая чувствительность к коротким замыканиям и перегревам, «неприхотливость» к качеству зарядного напряжения. Слабые стороны: чувствительность к глубокому разряду (стоит подзаряжать при уровне заряда менее 30%), меньшее количество циклов «заряд-разряд» (около 300) более интенсивный саморазряд.

Гелевые батареи имеют высокий циклический ресурс (600 и более циклов «заряд-разряд»), медленно саморазряжаются и выдерживают глубокий разряд. В числе недостатков; чувствительность к коротким замыканиям и более высокое внутреннее сопротивление (не способны выдавать большие стартовые токи).