12.05.2021 18:30

Игорь Терехов проинспектировал ход ремонтных работ в Центре обслуживания потребителей КП «КВБО»

Центр обслуживания потребителей планируется открыть на День города, 23 августа, на КП «Комплекс по вывозу бытовых отходов» (пер. Золотой, 4).



//city.kharkov.ua

В центре уже выполнили большую часть ремонтных работ, с которыми сегодня, 12 мая, ознакомился исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов. Также он встретился с коллективом предприятия.

На КП «КВБО» отметили, что будет увеличен существующий центр обслуживания. Общая площадь помещения составит более 500 кв. м. Планируется, что всего в нем будет работать около 40 человек. Горожане смогут оплачивать в центре услуги предприятия, пользоваться терминалами, а сотрудники КП «КВБО» смогут составлять маршруты для мусоровозов, которые будут отображаться на планшетах в новых автомобилях «Ford».

Кроме того, после ремонтных работ посетители смогут входить в центр обслуживания с улицы, а не через общие ворота КП «КВБО», где стоит транспорт. Таким образом, удастся избежать скопления людей на территории предприятия и обезопасить их.

Игорь Терехов отметил, что в будущем на предприятии необходимо построить станцию технического обслуживания автомобилей.

Также на предприятии ко Дню города планируется сдать в эксплуатацию дорогу на въезд/выезд транспорта с парковкой на 60 мест и контрольно-проверочный пункт осмотра транспорта. Кроме того, на 2022 год запланировано строительство сервисного центра. Проект станции на семь боксов с мойкой и необходимым оборудованием уже подготовлен.

«Чистота в городе во многом зависит от «КВБО». Я очень рад, что Харьков считается одним из самых чистых городов Украины. Мы много внимания уделяем уборке и вывозу мусора. Завершается строительство нового мусороперерабатывающего комплекса в Дергачах. Там уже функционирует новый полигон, возводится сортировочная станция. На комплексе будут добывать электроэнергию из свалочного газа. Обновили парк техники и постепенно будем докупать новую для КП «КВБО». Я благодарен коллективу за слаженную работу», - подчеркнул Игорь Терехов.

Отметим, что ежегодно КП «КВБО» вывозит 2,3 млн куб. м твердых бытовых отходов. В 2020 году за счет средств бюджета территориальной громады Харькова предприятие приобрело 10 мусоровозов «Ford 1833» и два телескопических погрузчика «Monitou». За счет собственных средств на «КВБО» закупили три мусоровоза для сбора ТБО и КГО «Iveco», два автомобиля «Ford Transit» в комплекте с инструментами для выездного ремонта контейнерного парка и 400 евроконтейнеров объемом 1,1 куб. м.