11.05.2021 16:12

Игорь Терехов: В конфликте на улице Академика Павлова город будет на стороне харьковчан

Жилую квартиру в доме на ул. Академика Павлова, 309 незаконно перевели из жилого в нежилой фонд под коммерческие нужды.



//city.kharkov.ua

Об этом сегодня, 11 мая, сообщил исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов.

По его словам, вчера с просьбой разобраться в ситуации и остановить строительные работы к нему обратились жители дома. Как выяснилось, сначала была незаконно проведена регистрация нежилых помещений, после чего собственники выбили балкон, чтобы подвести туда ступени.

Игорь Терехов отметил, что уже сегодня городская власть обратится с исковым заявлением в суд и Национальную полицию Украины, чтобы виновные были привлечены к ответственности.

«Там жилая квартира, которая была незаконно регистратором переведена из жилого фонда в нежилой. Ни одного документа нет. Исковое заявление уже составлено. Мы обратимся в суд об отмене незаконной регистрации, после чего приостановим работы вместе с полицией. Считаю, что эта ситуация должна стать прецедентом для всех мошенников, которые занимаются незаконной регистрацией недвижимости. Мы полностью на стороне жильцов. Строительства там не будет!» - заявил Игорь Терехов.