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07.05.2021  16:48   

Игорь Терехов поздравил ветеранов с Днем победы

Торжественный прием по случаю 76-й годовщины победы над нацизмом во Второй мировой войне состоялся сегодня, 7 мая 2021 года, в Харьковском городском совете.


//city.kharkov.ua
В мероприятии приняли участие ветераны, в том числе участники боевых действий, освободители Харькова, труженики тыла, ветераны труда, дети войны, активисты ветеранского движения.
 
С наступающим праздником их поздравил исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов 
 
«Мы собрались в преддверии самого светлого и святого праздника для всех нас - Дня победы. Кто-то из вас воевал, кто-то был в оккупации, кто-то работал на заводе и тем самым тоже ковал победу, а кто-то восстанавливал разрушенный город Харьков. Только благодаря вашим мужеству и героизму сегодня живем мы, наши дети и внуки. Считаю, что вашему подвигу - место в веках, и мы обязаны хранить эту память. Наш долг - сделать так, чтобы подрастающие поколения всегда помнили о вас и вашем подвиге. Крепкого вам здоровья, счастья и благополучия!» - обратился к ветеранам Игорь Терехов.
 
Он вручил ветеранам Почетные грамоты Харьковского городского совета, а заслуженные артисты Украины Гарри Сетьян и Виктория Венникова исполнили для них песни военных лет.
 
«Сегодня первый День победы, который мы отмечаем без Геннадия Кернеса. И я обещаю, что те традиции, которые были им заложены, которые он передал нам, мы будем чтить всегда!» - подчеркнул Игорь Терехов.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  терехов, 9 мая, харьков, ветераны, поздравление
 
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