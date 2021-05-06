06.05.2021 12:51

Давайте покажем, что мы помним и чтим наших героев, - Игорь Терехов

Исполняющий обязанности Харьковского городского головы поблагодарил всех тех, кто откликнулся на призыв почтить память героического поколения харьковчан.



Давайте покажем, что мы помним и чтим наших героев, - Игорь Терехов



https://9may.kh.ua/. Игорь Терехов уточнил, что на сегодня в проекте “Лента памяти” есть уже более 2 тысяч фамилий ветеранов и призвал добавлять своих родственников в список ветеранов на сайт

Их имена в режиме реального времени будут публиковаться на сайте горсовета все дни празднования Великой Победы, - сообщил и.о. мэра.