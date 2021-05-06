Давайте покажем, что мы помним и чтим наших героев, - Игорь Терехов

Исполняющий обязанности Харьковского городского головы поблагодарил всех тех, кто откликнулся на призыв почтить память героического поколения харьковчан.
Постарайтесь уважать интересы и чувства окружающих – и день пройдет конструктивно и с пользой, особенно в сферах, требующих решительности, точности и конкретности.
Погоду определяет западная периферия антициклона Trudi с центром над Прикаспийской низменностью. Переменная облачность, без существенных осадков.
6 мая 1995 года в Харькове введен в эксплуатацию участок третьей, Алексеевской, линии.
влажность:
давление:
ветер: