Главная Новости Власть Давайте покажем, что мы помним и чтим наших героев, - Игорь Терехов
06.05.2021  12:51   

Давайте покажем, что мы помним и чтим наших героев, - Игорь Терехов

Исполняющий обязанности Харьковского городского головы поблагодарил всех тех, кто откликнулся на призыв почтить память героического поколения харьковчан.


Давайте покажем, что мы помним и чтим наших героев, - Игорь Терехов
Игорь Терехов уточнил, что на сегодня в проекте “Лента памяти” есть уже более 2 тысяч фамилий ветеранов и призвал добавлять своих родственников в список ветеранов на сайт https://9may.kh.ua/.
 
Их имена в режиме реального времени будут публиковаться на сайте горсовета все дни празднования Великой Победы, - сообщил и.о. мэра.
 
Он также отметил, что к акции присоединились также харьковские телеканалы. С 8 по 10 мая они будут публиковать список героев бегущей строкой на экране. А вечером 9 мая Лента Памяти в виде лазерной инсталляции будет транслироваться у Мемориала Славы.

 

Тэги:  лента памяти, терехов, ветераны
 
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