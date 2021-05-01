01.05.2021 18:31

Игорь Терехов - о выставке харьковских предприятий (ФОТО)

Исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов поделился впечатлениями от мероприятия на площади.



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Исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов разместил пост на своей странице в соцсети:

"Выставка харьковских предприятий на площади Свободы прекрасно дополнила праздничную атмосферу 1 мая.

Поздравляю всех с Днем труда.

Уважение к труду, к людям, которые работают своими руками, – это базовая ценность, которая всегда отличала нас, харьковчан.

Спасибо вам за совместный труд, наши общие достижения и любовь к родному городу".