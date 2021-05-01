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01.05.2021  18:31   

Игорь Терехов - о выставке харьковских предприятий (ФОТО)

Исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов поделился впечатлениями от мероприятия на площади.


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Исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов разместил пост на своей странице в соцсети:
 
"Выставка харьковских предприятий на площади Свободы прекрасно дополнила праздничную атмосферу 1 мая. 
 
Поздравляю всех с Днем труда.
 
Уважение к труду, к людям, которые работают своими руками,  – это базовая ценность, которая всегда отличала нас, харьковчан.
 
Спасибо вам за совместный труд, наши общие достижения и любовь к родному городу".
 
 
 
 
 
 
Тэги:  терехов, выставка достижений, харьков
 
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