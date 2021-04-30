30.04.2021 16:01

Игорь Терехов: “Харьковчане сами решат, как будут называться улицы в городе”

Исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов в ходе передачи “Право на власть” на канале “1+1”защитил право харьковчан праздновать 9 Мая и чтить героев Второй мировой войны.



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В ходе прямого включения из Харькова Терехов заявил гостям студии: “Харьковчане сами решат, как будут называться улицы в городе”. На выпады депутатов “Европейской Солидарности” Алексея Гончаренко и Владимира Вятровича Терехов напомнил, что “ у нас в Харькове стоит и будет стоять памятник маршалу Жукову, который стал символом победы в войне”.

Терехов заявил, что ни перебежчик из “Партии Регионов” Гончаренко, ни скандально известный экс-директор Института памяти Вятрович, который “прославился” героизацией ОУН-УПА, не смогут навязать свою повестку Харькову.

Также Игорь Терехов сообщил, что город обязательно будет отмечать 9 мая, а также рассказал про идею нового мероприятия ко Дню Победы под названием “Лента памяти”. Каждый харьковчанин сможет добавить своих родственников в список героев, которые внесли вклад в Победу. Данные про ветеранов можно заполнить по ссылке https://9may.kh.ua. С 8 по 10 мая их будут транслировать бегущей строкой на местных телеканалах и представят на лазерном шоу в ходе городских праздничных мероприятий на улице.