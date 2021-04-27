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27.04.2021  17:59   

Игорь Терехов: Дополнительных ограничений на Пасху не будет

Никаких дополнительных противоэпидемических ограничений во время празднования Пасхи в городе Харькове вводиться не будет.


//city.kharkov.ua
Об этом сегодня, 27 апреля 2021 года заявил исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов.
 
«В Харькове уменьшается уровень заболеваемости. Надеюсь, что скоро мы выйдем из «красной зоны», перейдем в «оранжевую зону» и далее. Конечно, в этом случае ограничительные мероприятия будут сниматься. Что касается Пасхи, то дополнительно ограничивать никто ничего не будет, то же самое касается и Дня победы. У нас будет только одно требование - надевать защитные маски, соблюдать социальную дистанцию, беречь себя и окружающих», - отметил Игорь Терехов.
 
Напомним, что городская власть максимально смягчила ограничения, которые могут быть введены в «красной зоне». Так, в Харькове работает наземный транспорт, метрополитен, разрешена работа рынков, где продукты питания составляют более 60%.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  терехов, пасха, харьков, праздник, церковь, ограничения, карантин, ковид, коронавирус
 
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