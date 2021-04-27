27.04.2021 17:59

Игорь Терехов: Дополнительных ограничений на Пасху не будет

Никаких дополнительных противоэпидемических ограничений во время празднования Пасхи в городе Харькове вводиться не будет.



//city.kharkov.ua

Об этом сегодня, 27 апреля 2021 года заявил исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов.

«В Харькове уменьшается уровень заболеваемости. Надеюсь, что скоро мы выйдем из «красной зоны», перейдем в «оранжевую зону» и далее. Конечно, в этом случае ограничительные мероприятия будут сниматься. Что касается Пасхи, то дополнительно ограничивать никто ничего не будет, то же самое касается и Дня победы. У нас будет только одно требование - надевать защитные маски, соблюдать социальную дистанцию, беречь себя и окружающих», - отметил Игорь Терехов.

Напомним, что городская власть максимально смягчила ограничения, которые могут быть введены в «красной зоне». Так, в Харькове работает наземный транспорт, метрополитен, разрешена работа рынков, где продукты питания составляют более 60%.