26.04.2021 16:52

«Мы помним, благодаря кому у нас есть возможность жить» - Игорь Терехов

Исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов рассказал, как город помогает героям-ликвидаторам.



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К 35 годовщине аварии на Чернобыльской атомной электростанции мы расспросили у исполняющего обязанности Харьковского городского головы Игоря Терехова, как город помогает героям-ликвидаторам, а также узнали о его личных воспоминаниях, связанных с теми трагическими днями.

— С чем у Вас лично связан и ассоциируется этот день?

— Я был в армии, когда это произошло. Тогда же власти все скрыли. Помню, мы были на параде в Днепре — площадь, майская демонстрация. Мы вообще не понимали, что случилось и что это такое. А потом очень много ребят, и нас тоже, начали отправлять в Чернобыльскую зону.

Очень много ребят поехало туда.

— Это мужество или незнание?

— И то и другое. Даже добровольцы были! Конечно, тогда никто просто не знал и не понимал, что это такое! Позже мы видели эвакуированных из Чернобыля и тех, кто возвращался после ликвидации аварии. Начали из Припяти приезжать — средний командный и офицерский состав, прапорщики. Я видел, как абсолютно здоровые крепкие люди буквально угасают за месяц. Те, кто был в Чернобыле в первых рядах, они буквально «растворялись» на глазах: менялся цвет кожи, быстро приходила усталость. Было видно, что человеку плохо. Было и очень много ребят, которых, фактически, обманули, воспользовавшись их незнанием: в обмен на поездку в «зону» солдатам-срочникам пообещали дополнительные отпуска — 2-3 месяца. Многие из них потом вернулись из Чернобыля и так же буквально угасали.

— Вы уже тогда смогли, наблюдая реальных людей, осознать, что произошло на самом деле?

— Да, стало понятно, что это — страшнейшая катастрофа: угроза без цвета, без запаха, без звука. Вдвойне страшно, что эта угроза, ее масштабы и последствия были сокрыты — в этом заключался второй страшный обман. Из-за незнания многие «хлебнули» радиации и в самой «зоне», и те, кто были далеко от нее. Никто не осознавал, что случилось, каковы последствия для всех нас и для каждого человека в отдельности. Солдаты, которых просто бросили в эту радиационную топку, — откуда они могли осознавать последствия и риски? И эти последствия были катастрофическими — такова цена лжи на самом верху.

— После возвращения ликвидаторов из «зоны» на первом крае оказались медики, пытавшиеся спасти их жизни…

— Видите, как интересно поворачивается круг истории. Со времени катастрофы на Чернобыльской АЭС уже прошло 35 лет. Но и сегодня медики снова в эпицентре другого ужаса — они спасают мир и человеческие жизни от Covid-19. Врачи — это ликвидаторы нашего времени. Мы признательные им сегодня, но еще больше будем признательны, когда в более спокойном будущем оглядываясь назад, мы осознаем их реальный вклад в наше спасение. Всё великое видится на расстоянии.

— У Вас, наверно, осталось много знакомых, которым не понаслышке известно, что такое Чернобыль…

— Я очень много знаю наших городских чернобыльских организаций, ребят, которые побывали в этом радиационном пекле. Многих из них, конечно, уже нет с нами. Тесную связь с героями-ликвидаторами мы поддерживаем через их городские организации. Среди самых активных я могу назвать несколько. Харьковская городская общественная организация «Союз Чернобыль» — это одно из старейших таких объединений, действующее с 1995 года: в структуру организации входят 6 районных организаций и несколько ассоциированных членов, в том числе организации «Пожарные и спасатели Чернобыля», Объединение ветеранов-солдат срочной службы, организация «Дети Чернобыля» общественная организация «Всеукраинский союз ликвидаторов-инвалидов Чернобыль-86», «Чернобыльский Спас» и ряд других. Также я бы отметил важную роль в координации усилий и диалоге с городской властью Харькова Общественный союз «Харьковская ассоциация общественных организаций инвалидов-ветеранов Чернобыля», объединяющий районные «чернобыльские» организации Киевского, Индустриального, Холодногорского, Новобаварского, Слободского и Немышлянского районов Харькова. В диалоге с этими объединениями мы как городские власти можем эффективно решать множество важных для «чернобыльцев» вопросов, помогать и знать об их актуальных проблемах.

— Вы как-то помогаете по возможности? Город поддерживает «чернобыльцев»? Сколько их сегодня проживает в Харькове?

— Сегодня в Харькове официально зарегистрированы свыше 7 027 человек, пострадавших вследствие чернобыльской катастрофы.

Практически половина из этих людей — 3400 человек — имеют инвалидность разной степени. И немногим менее тысячи — 840 человек — это вдовы ликвидаторов. Всего в Харькове, согласно данным Единого государственного автоматизированного реестра лиц, имеющих право на льготы, проживает 5 725 человек пострадавших от аварии на ЧАЭС. Естественно, город оказывает поддержку этим людям! А в некоторых случаях город выполняет социальные обязательства перед героями, о которых забыло государство. Например, 200 вдов ликвидаторов до сих пор не могут официально получить этот статус, чтобы получать помощь от государства. Власти города взяли на себя это финансирование — это наша поддержка семьям погибших и умерших от последствий, и это проявление наше благодарности за тот подвиг.

— Для многих из них жизненно актуальны вопросы медицинской помощи — как в Харькове решается этот вопрос?

— Город финансирует санаторно-курортное лечение для героев-ликвидаторов — в 2001 году на эти цели мы выделили около 2,5 млн грн. Но помимо медицины есть еще и вопросы социальной поддержки и помощи. Около миллиона гривен выделено на адресную помощь, компенсации пользования услугами транспорта, материальную поддержку малообеспеченных из категории пострадавших от аварии на ЧАЭС. Помимо этого, город компенсирует отдельным категориям «чернобыльцев» 50% стоимости жилищно-коммунальных услуг. Как видите, городская власть Харькова всегда помнит о ликвидаторах и членах их семей, а не только к годовщине тех страшных событий.

— День Чернобыльской катастрофы ООН объявила международным Днем памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах — город планирует какие-то мероприятия или социальные акции к этой дате?

— Мероприятия или акции — это слишком как-то громко звучит, это скорее встречи единомышленников и друзей, объединенных одной трагедией, которая навсегда изменила жизнь этих людей. Конечно, город в рамках постоянного взаимодействия с объединениями «чернобыльцев» поможет провести встречи общественных организаций ветеранов-ликвидаторов к 35-й годовщине аварии на ЧАЭС. Мы все хорошо и давно знакомы, тесно сотрудничаем на протяжении многих лет. Такие встречи, несомненно, нужны — обменяться воспоминаниями, обсудить актуальные проблемы, вспомнить тех, с кем мы уже не встретимся.