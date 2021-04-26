26.04.2021 15:59

Игорь Терехов встретился с харьковскими чернобыльцами и вручил им награды

Исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов сегодня, 26 апреля 2021 года, встретился с участниками ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и вдовами чернобыльцев.



РЕДПОСТ

Встреча состоялась в помещении Харьковской городской общественной организации «Союз Чернобыль», где работают две экспозиции, посвященные аварии на ЧАЭС.

Игорь Терехов ознакомился с выставкой плакатов в номинации «35+10» Международного триеннале экологического плаката «4-й Блок», на которой представлены работы авторов из США, Болгарии, Аргентины, Армении, Грузии, Польши, Украины, а также - с частью большой передвижной выставки, посвященной Чернобыльской трагедии, начиная с момента аварии, заканчивая будущим без ядерной энергетики. На одном из стендов изображены портреты ликвидаторов. Воспоминания чернобыльцев о тех днях и истории других очевидцев аварии на ЧАЭС собраны на сайте «1986».

За активную общественную деятельность, весомый вклад в дело социальной защиты населения и по случаю 35-й годовщины Чернобыльской катастрофы Игорь Терехов вручил участникам ликвидации, женам и вдовам чернобыльцев Почетные грамоты Харьковского городского совета, Почетные грамоты исполнительного комитета городского совета и Благодарности городского головы.

«Много ребят из Харькова первыми отправились в Чернобыль. Я вспоминаю этот день 1986 года. В это время я служил в армии, было тепло, и мы готовились к майскому параду. Солдаты из нашей части уехали в Чернобыль. Я видел парней, которые возвращались оттуда, в каком состоянии они были, общался с ними. Это героический поступок каждого из вас. То, что за такой короткий срок удалось погасить очаг и соорудить саркофаг, - большая заслуга всех, кто там был. Льготы и материальная помощь - это наш долг перед вами по умолчанию. Большое человеческое спасибо и низкий поклон. Всего самого доброго, крепкого здоровья, берегите себя, и если будут вопросы – всегда звоните», - обратился к чернобыльцам секретарь Харьковского городского совета.

После церемонии награждения он пообщался с участниками ликвидации и их близкими. Председатель подразделения «Дети Чернобыля» Харьковской городской общественной организации «Союз Чернобыль» Валерий Шумаков обратился с просьбой к 14 декабря, ко Дню чествования ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, предоставить материальную помощь чернобыльцам с минимальной пенсией и помочь найти помещение для детской организации. Кроме того, чернобыльцы обращались по разным жилищным, медицинским и другим социальным вопросам.

«Мы выпишем материальную помощь ко Дню ликвидатора, потому что эти люди нуждаются в дополнительных средствах и поддержке. Также есть чернобыльские организации, которые требуют дополнительных помещений. Это правильно, потому что участники ликвидации должны работать, проводить встречи и мероприятия в комфортных условиях. Поэтому такие просьбы также постараемся выполнить и окажем помощь в ремонте», - заявил после встречи Игорь Терехов.

Со своей стороны чернобыльцы подарили секретарю городского совета книгу «17-й атомный» участника ликвидации последствий аварии на ЧАЭС Николая Долгих.

Напомним, что у харьковских чернобыльцев есть льготы на оплату коммунальных услуг, на проезд в общественном транспорте, которые финансируются из бюджета городской территориальной громады. Также одноразовые выплаты к 26 апреля получают вдовы чернобыльцев, а в мае этого года и вдовы, у которых не оформлен соответствующий статус.