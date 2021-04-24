24.04.2021 19:31

Любить свой город – это жить в нем и прививать патриотизм потомкам, нашим детям и внукам, - Игорь Терехов

Исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов уверен, что Харьков должен войти с ТОП лучших городов мира.



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ОБ этом он написал на своей официальной странице в Фейсбук.

По словам Терехова, последние социологические исследования показывают, что 35% молодых людей в возрасте 14-17 лет хотят уехать из Украины и жить в другой стране. Такая статистика заставляет серьезно задуматься.

Он глубоко убежден, что на уровне города необходимо сделать все, чтобы жизнь харьковчан всех возрастов была комфортной.

"Если людям будет комфортно, если люди будут любить свой город, то они не захотят уезжать из страны", - отмечается в сообщении.

И.о мэра отметил, что реализовано множество программ, которые призваны остановить миграционный отток за границу - от помощи в трудоустройстве выпускникам ВУЗов до постройки жилья для молодых семей.

Игорь Терехов уверен, что не допустить переезд молодых и талантливых людей можно в том случае, если будет национальная идея. Также он добавил, что у харьковчан такая идея давно сформулирована – Харьков должен войти в ТОП лучших городов мира.

Напомним, Игорь Терехов на “Свободе Слова Савика Шустера” расказал свой рецепт национальной идеи.