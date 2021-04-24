Любить свой город – это жить в нем и прививать патриотизм потомкам, нашим детям и внукам, - Игорь Терехов

Исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов уверен, что Харьков должен войти с ТОП лучших городов мира.
ОБ этом он написал на своей официальной странице в Фейсбук.
По словам Терехова, последние социологические исследования показывают, что 35% молодых людей в возрасте 14-17 лет хотят уехать из Украины и жить в другой стране. Такая статистика заставляет серьезно задуматься.
Он глубоко убежден, что на уровне города необходимо сделать все, чтобы жизнь харьковчан всех возрастов была комфортной.
"Если людям будет комфортно, если люди будут любить свой город, то они не захотят уезжать из страны", - отмечается в сообщении.
И.о мэра отметил, что реализовано множество программ, которые призваны остановить миграционный отток за границу - от помощи в трудоустройстве выпускникам ВУЗов до постройки жилья для молодых семей.
Игорь Терехов уверен, что не допустить переезд молодых и талантливых людей можно в том случае, если будет национальная идея. Также он добавил, что у харьковчан такая идея давно сформулирована – Харьков должен войти в ТОП лучших городов мира.
Напомним, Игорь Терехов на “Свободе Слова Савика Шустера” расказал свой рецепт национальной идеи.
Любые дела, требующие четкости, настойчивости и конкретики будут даваться легче обычного, так что не упустите хорошую возможность поставить все точки над i.
Почти весь день в Харькове погода будет пасмурной, лишь к вечеру небо прояснится. Ночью будет идти сильный дождь, который к утру должен ослабнуть, а к полудню и вовсе закончиться.
Ежегодно в последнюю субботу апреля во многих странах мира отмечается Международный день ветеринарного врача (World Veterinary Day), который был учреждён Всемирной ветеринарной ассоциацией (World Veterinary Association, WVA) в 2000 году, с целью освещения различных аспектов работы ветеринаров по всему миру и повышения осведомленность об их вкладе в улучшение здоровья и благосостояния животных, а также общественного здравоохранения
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