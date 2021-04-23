23.04.2021 18:54

Игорь Терехов: Мы обязаны выработать философию нетерпимости к домашнему насилию

Городская власть будет работать над усовершенствованием системы противодействия насилию в Харькове.



Игорь Терехов: Мы обязаны выработать философию нетерпимости к домашнему насилию



Об этом сегодня, 23 апреля 2021 года, заявил исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов после заседания Координационного совета по вопросам семьи, гендерного равенства, демографического развития, предотвращения насилия в семье и противодействия торговле людьми.

По его словам, городская власть продолжит работать в двух направлениях: оказание помощи людям, которые уже подверглись насилию, и проведение информационно-просветительской работы о недопустимости насильственной модели отношений.

Как отметила директор Центра оказания помощи пострадавшим от насилия Ирина Краснолобова, харьковские наработки в сфере противодействия насилию стали основой для законодательной базы и создания подобных учреждений в других городах. По ее словам, в Харькове были открыты первые в Украине центр для женщин, пострадавших от насилия, дневной центр социально-психологической реабилитации и специализированная служба первичного социально-психологического консультирования.

Она напомнила, что Центр помощи женщинам, пострадавшим от насилия, рассчитан на круглосуточное пребывание десяти человек. В нем пострадавшим предоставляют юридическую и психологическую поддержку, помогают наладить взаимоотношения в их семьях. Для тех женщин, которые не готовы оставлять свой дом и находиться в приюте 24 часа в сутки, работает дневной центр социально-психологической реабилитации, где проводятся как индивидуальные, так и групповые консультации с психологом, занятия арт-терапии, различные тренинги. За полтора года работы услугами отделений центра воспользовались около 2 500 человек.

Как отметила заместитель директора Департамента служб по делам детей Валентина Матвиив, социальные службы города Харькова делают все возможное для своевременного выявления фактов жестокого поведения с детьми и оказания необходимой помощи. Она напомнила, что в городе для этого есть рабочие группы оперативного реагирования. За период с 2018 по 2020 год социальные службы получили 1134 сообщения, после которых 521 ребенок был изъят из семьи, где с ними жестоко обращались.

Как сообщила заместитель городского головы Светлана Горбунова-Рубан, в ближайшее время в Центре оказания помощи пострадавшим от насилия появится еще один вектор работы, который будет направлен на оказание консультаций психологов, педиатров, социальных сотрудников, в том числе и тем семьям, в которых насилия нет. По ее словам, это может предотвратить появление в семье насильственной модели отношений и уберечь родителей от серьезных ошибок в воспитании детей.

Игорь Терехов поблагодарил психологов и социальных работников, которые ежедневно помогают пострадавшим выходить из послестрессового состояния, возвращаться к нормальной жизни. Также он отметил, что городская власть совместно с сотрудниками правоохранительных органов должна сделать все возможное для предотвращения насилия в семье.

«Насилие – это не только о неблагополучных семьях. Есть и благополучные с такой же проблемой, но об этом умалчивают. Никто на это не обращает внимания. Нужно выработать философию нетерпимости общества к таким насильственным проявлениям. Мы обязаны это сделать», - подчеркнул Игорь Терехов.