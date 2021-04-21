Ряд харьковчан награжден почетными грамотами горсовета

Харьковский городской совет сегодня, 21 апреля, на сессии принял решение о награждении ряда харьковчан почетными грамотами.
В частности, за многолетний добросовестный и плодотворный труд, высокий профессионализм, весомый вклад в социально-экономическое развитие города Харькова и по случаю юбилея Почетной грамотой Харьковского городского совета награждены: главный врач Городской клинической больницы №13 Алла Бобейко, директор коммунального художественного учебного заведения «Харьковская хореографическая школа» Наталья Ржевская, председатель Харьковской областной организации профсоюза работников здравоохранения Украины, кандидат медицинских наук, доцент Алена Благовещенская, председатель Администрации Немышлянского района Татьяна Топчий и др.
День склоняет к спокойной рутинной работе, так что у вас есть шанс переделать массу давно запланированных дел.
В Харькове сохранится неустойчивая и прохладная погода с периодическими кратковременными дождями, местами в сопровождении гроз. Днем местами град.
В последнюю среду полной недели апреля отмечается Международный день секретаря или в более официальном варианте День профессиональных административных работников.
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