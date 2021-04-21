21.04.2021 13:00

Ряд харьковчан награжден почетными грамотами горсовета

Харьковский городской совет сегодня, 21 апреля, на сессии принял решение о награждении ряда харьковчан почетными грамотами.

В частности, за многолетний добросовестный и плодотворный труд, высокий профессионализм, весомый вклад в социально-экономическое развитие города Харькова и по случаю юбилея Почетной грамотой Харьковского городского совета награждены: главный врач Городской клинической больницы №13 Алла Бобейко, директор коммунального художественного учебного заведения «Харьковская хореографическая школа» Наталья Ржевская, председатель Харьковской областной организации профсоюза работников здравоохранения Украины, кандидат медицинских наук, доцент Алена Благовещенская, председатель Администрации Немышлянского района Татьяна Топчий и др.

По случаю профессионального праздника, Дня медицинского работника, Почетной грамотой горсовета награждены: заведующий амбулатории №2 Центра первичной медицинской помощи Городской поликлиники №26 Екатерина Банщикова, заведующий отделения по оказанию неврологической помощи амбулаторно-консультативного центра, врач-невролог Городской детской больницы №5 Владислава Головко, заведующий амбулатории №1, врач-терапевт Центра первичной медицинской помощи Городской поликлиники №24 Любовь Калиниченко и др.



За многолетний добросовестный труд, весомый вклад в развитие и благоустройство города Харькова и по случаю 25-й годовщины основания коммунального предприятия «Комплекс по эксплуатации объектов водопонижения и ливневой канализации» награды удостоен коллектив предприятия и его работники.



Также за многолетний добросовестный труд, активную жизненную позицию, весомый личный вклад в развитие ветеранского движения в городе Харькове, патриотическое воспитание молодежи и по случаю 76-й годовщины победы над нацизмом во Второй мировой войне грамотой награжден ряд ветеранов. Кроме того, за активную общественную деятельность, весомый вклад в дело социальной защиты населения и по случаю 35-й годовщины Чернобыльской катастрофы награждены участники ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и активисты чернобыльского движения.

