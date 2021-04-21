Главная Новости Власть Началась сессия Харьковского городского совета
21.04.2021  11:32   

Началась сессия Харьковского городского совета

Четвертая сессия Харьковского городского совета 8-го созыва проходит сегодня, 21 апреля, в сессионном зале горсовета (пл. Конституции, 7).


Началась сессия Харьковского городского совета

На сессии присутствуют члены исполнительных органов городского совета, руководители районных администраций, представители общественности и СМИ.

Перед началом сессии выступил врач-педиатр высшей категории, кандидат медицинских наук Евгений Комаровский.

Для работы сессии зарегистрировалось 82 депутата. В повестке дня - 48 вопросов и «Разное».

Сессия транслируется на телеканале «Триолан», «7-м канале», а также в режиме онлайн на сайте Харьковского городского совета и на сервере «YouTube».
Источник:   ХГС
 Тэги:  сессия, горсовет, харьков
 
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