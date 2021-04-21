Началась сессия Харьковского городского совета

Четвертая сессия Харьковского городского совета 8-го созыва проходит сегодня, 21 апреля, в сессионном зале горсовета (пл. Конституции, 7).
На сессии присутствуют члены исполнительных органов городского совета, руководители районных администраций, представители общественности и СМИ.
Перед началом сессии выступил врач-педиатр высшей категории, кандидат медицинских наук Евгений Комаровский.
Для работы сессии зарегистрировалось 82 депутата. В повестке дня - 48 вопросов и «Разное».
День склоняет к спокойной рутинной работе, так что у вас есть шанс переделать массу давно запланированных дел.
В Харькове сохранится неустойчивая и прохладная погода с периодическими кратковременными дождями, местами в сопровождении гроз. Днем местами град.
В последнюю среду полной недели апреля отмечается Международный день секретаря или в более официальном варианте День профессиональных административных работников.
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