19.04.2021 17:54

Игорь Терехов: Я горжусь тем, что именно у нас в городе есть такое предприятие (ФОТО)

Исполняющий обязанности Харьковского городского головы посетил КП «Городская молочная фабрика-кухня детского питания».



//city.kharkov.ua

Продукция, которая выпускается на КП «Городская молочная фабрика-кухня детского питания», имеет высокое качество и является востребованной среди горожан.

Об этом сегодня, 19 апреля 2021 года, заявил исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов после посещения предприятия, в ходе которого он ознакомился с технологическим процессом производства детского питания и с образцами продукции.

Он подчеркнул, что фабрика-кухня является единственным в Украине коммунальным предприятием такого типа.

«Я горжусь тем, что именно у нас в городе есть такое предприятие, которое выпускает большую линейку продукции для детей. И эта продукция очень востребована, потому что она качественная. Да, стоимость товаров, которые выпускает предприятие, выше средней, однако то качество, которое предлагает фабрика-кухня, больше нигде не предоставляется. Покупая эту продукцию, родители могут быть уверены, что их дети получат полезное, сбалансированное питание», - отметил Игорь Терехов.

По его словам, сотрудники предприятия очень тщательно следят за выполнением санитарно-гигиенических и противоэпидемических правил и норм, а также строго соблюдают технологические процессы приготовления блюд. Кроме того, каждая структурная единица фабрики-кухни располагает собственной лабораторией, которая ежедневно контролирует качество и безопасность продуктов питания.

Как отметила главный технолог предприятия Наталья Штрыль, ассортимент фабрики насчитывает более 35 видов молочной продукции, напитков, киселей, фруктовых и овощных пюре. Кроме того, летом прошлого года предприятие запустило производство продукции для взрослого населения: сливочное и топленное масло, кефир с разным процентом жирности и другие кисломолочные продукты.