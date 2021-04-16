16.04.2021 15:58

Игорь Терехов посетил Дворец детского и юношеского творчества Индустриального района

Во Дворце детского и юношеского творчества «Исток» в этом году планируют выполнить ряд ремонтных работ.



//city.kharkov.ua

Об этом сегодня, 16 апреля 2021 года, во время посещения учреждения сообщил исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов. По его словам, к осени на первом этаже отремонтируют фойе: установят новые окна, реконструируют раздевалку, заменят освещение, а также выполнят ремонт санузлов.

«Здесь царит очень хорошая атмосфера. Чувствуется, что детишкам комфортно. Всё для этого есть: преподаватели, которые относятся к ним со всей душой, необходимые материалы для творчества. Очень здорово, что у детей есть такое место, где они могут развиваться. Это основа основ для того, чтобы убрать детей с улиц. Поэтому за летнее время нужно здесь немножко навести порядок», - сказал Игорь Терехов.

Кроме того, в этом году возле дворца заасфальтируют площадку для парковки. Также по просьбе преподавателей разработают проект реконструкции актового зала, который будет реализован в следующем году.

Отметим, что многие культурные мероприятия в Индустриальном районе проходят с участием воспитанников Дворца детского и юношеского творчества «Исток». На базе учреждения работают хореографические, вокальные, театральные, спортивные, краеведческие кружки, а также кружки декоративно-прикладного творчества. Всего занятия посещают около 1,5 тыс. человек в возрасте от 3 до 21 года. Многие коллективы и воспитанники дворца занимают призовые места на всеукраинских и международных соревнованиях.также сэкономить средства из городского бюджета.