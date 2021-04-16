16.04.2021 09:19

Игорь Терехов: Наши дети – будущее Харькова!

Исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов посетил гимназию №12 во время проведения Недели космоса.



//Facebook /ihor.terekhov

Об этом Игорь Терехов написал на своей странице в Фейсбуке.

«Если вы не знали – это механическая модель Солнечной системы. Ее собрали ученики 12-й гимназии вместе с родителями.



Детали и схему взяли из научно- популярного журнала о космосе. Теперь этот чудо-прибор, который воспроизводит движение планет вокруг солнца, – базовая модель для изучения космической механики в школе.





Кстати, Харьков – лидер в Украине по количеству победителей в интеллектуальных соревнованиях.



За 9 лет победителями международных олимпиад стали 52 ученика наших школ.



А во всеукраинских ежегодно побеждают в среднем около 80 харьковчан.



Горжусь каждым. Наши дети – будущее Харькова!», – говорится в сообщении.