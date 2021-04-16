Игорь Терехов: Наши дети – будущее Харькова!

Исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов посетил гимназию №12 во время проведения Недели космоса.
Об этом Игорь Терехов написал на своей странице в Фейсбуке.
«Если вы не знали – это механическая модель Солнечной системы. Ее собрали ученики 12-й гимназии вместе с родителями.
Детали и схему взяли из научно- популярного журнала о космосе. Теперь этот чудо-прибор, который воспроизводит движение планет вокруг солнца, – базовая модель для изучения космической механики в школе.
Кстати, Харьков – лидер в Украине по количеству победителей в интеллектуальных соревнованиях.
За 9 лет победителями международных олимпиад стали 52 ученика наших школ.
А во всеукраинских ежегодно побеждают в среднем около 80 харьковчан.
Горжусь каждым. Наши дети – будущее Харькова!», – говорится в сообщении.
День прекрасно подходит для самостоятельных проектов, а также ситуаций в стиле «семь раз отрежь», где надо действовать без лишних церемоний, решительно и четко.
Небо в Харькове будет скрыто за облаками. Небольшой дождь, днем местами грозы. Температура воздуха немного снизится.
Сегодня отмечается праздник, название которого первоначально вызывает ассоциации на тему вокальных способностей человека.
влажность:
давление:
ветер: