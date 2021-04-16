Главная Новости Власть Игорь Терехов: Наши дети – будущее Харькова!
16.04.2021  09:19   

Игорь Терехов: Наши дети – будущее Харькова!

Исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов посетил гимназию №12 во время проведения Недели космоса.


//Facebook /ihor.terekhov

Об этом Игорь Терехов написал на своей странице в Фейсбуке.

«Если вы не знали – это механическая модель Солнечной системы. Ее собрали ученики 12-й гимназии вместе с родителями.

Детали и схему взяли из научно- популярного журнала о космосе. Теперь этот чудо-прибор, который воспроизводит движение планет вокруг солнца, – базовая модель для изучения космической механики  в школе.



Кстати, Харьков – лидер в Украине по количеству победителей в интеллектуальных соревнованиях.

За 9 лет победителями международных олимпиад стали 52 ученика наших школ.

А во всеукраинских ежегодно побеждают в среднем около 80 харьковчан.

Горжусь каждым. Наши дети – будущее Харькова!», – говорится в сообщении.

Тэги:  терехов, школа, гимназия, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
15.04 ЖКХ Игорь Терехов: Харьков - это город цветов (ФОТО)   15.04 Общество Игорь Терехов поздравил с днем рождения Александра Гвоздика 15.04 ЖКХ Игорь Терехов: Будет сделано все, чтобы качественно подготовить город к новому отопительному сезону
 
 
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 