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12.04.2021  20:23   

Игорь Терехов проверил, как готовят метро к красной зоне (ФОТО)

Исполняющий обязанности Харьковского городского головы поделился впечатлениями от визита.


//city.kharkov.ua
Исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов разместил пост на своей странице в Телеграмм: 
 
"Метро - основной перевозчик в Харькове. В условиях карантина вообще - стратегический. 
 
Все мы знаем, как чиновники умеют приукрашать действительность. Поэтому проверить, как готовят метро к работе в "красной" зоне, приехал сам, как говорится "без свиты". Честно скажу, был приятно удивлён. Вестибюли, платформы, эскалаторы, двери и вагоны составов тщательно вымываются специальным раствором для уборки и дезинфекции. Специальные бригады выходят на посты после часа ночи, когда отключены линии напряжения.  
 
Поддерживать метро и вагоны в чистоте - очень непростая работа. Знаю об этом не понаслышке - отмыл от грязи стену на станции "Академика Барабашова")))  Спасибо сотрудникам метрополитена за качественную работу.
 
Уверен: несмотря на пандемию, харьковский метрополитен будет развиваться. 
 
Наши ближайшие цели - строительство двух новых станций, Алексеевского ДЕПО и закупка новых вагонов. Вместе с вами мы сможем это осуществить."
 
 
 
Тэги:  терехов, метро, харьков, карантин, ковид, коронавирус, красная зона, пандемия
 
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