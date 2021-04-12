12.04.2021 20:23

Игорь Терехов проверил, как готовят метро к красной зоне (ФОТО)

Исполняющий обязанности Харьковского городского головы поделился впечатлениями от визита.



//city.kharkov.ua

Исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов разместил пост на своей странице в Телеграмм:

"Метро - основной перевозчик в Харькове. В условиях карантина вообще - стратегический.

Все мы знаем, как чиновники умеют приукрашать действительность. Поэтому проверить, как готовят метро к работе в "красной" зоне, приехал сам, как говорится "без свиты". Честно скажу, был приятно удивлён. Вестибюли, платформы, эскалаторы, двери и вагоны составов тщательно вымываются специальным раствором для уборки и дезинфекции. Специальные бригады выходят на посты после часа ночи, когда отключены линии напряжения.

Поддерживать метро и вагоны в чистоте - очень непростая работа. Знаю об этом не понаслышке - отмыл от грязи стену на станции "Академика Барабашова"))) Спасибо сотрудникам метрополитена за качественную работу.

Уверен: несмотря на пандемию, харьковский метрополитен будет развиваться.

Наши ближайшие цели - строительство двух новых станций, Алексеевского ДЕПО и закупка новых вагонов. Вместе с вами мы сможем это осуществить."