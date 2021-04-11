11.04.2021 16:24

Городские власти попросили льготников воздержаться от поездок в общественном транспорте в час-пик

Харьковского городского совета обратился к харьковчанам



city.kharkov.ua

Поскольку Харьков оказался в «красной» карантинной зоне, в горсовете просят жителей города соблюдать обязательный масочный режим.

Отдельно попросили горожан, имеющих льготы на проезд. воздержаться от поездок в городском наземном и подземном транспорте в утренние и вечерние часы пик.

Отмечается, что разгрузка троллейбусов, трамваев, маршруток и подземки от чрезмерного количества пассажиров позволит уменьшить заболеваемость коронавирусом в Харькове и создаст условия для скорейшего выхода нашего города из «красной» карантинной зоны.