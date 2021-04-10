10.04.2021 17:40

"На 23 Августа новостроя не будет", - Игорь Терехов

Строительство высотки в районе дома №56 по ул. 23 Августа будет остановлено.



city.kharkov.ua

Об этом сегодня, 10 апреля, во время встречи с жителями домов по ул. 23 Августа сообщил секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов. По его словам, все необходимые документы для этого будут подготовлены в ближайшее время.

«Жители против того, чтобы здесь была уплотнительная застройка. Я полностью на их стороне и всегда буду их поддерживать. Более того, мы хотим собственникам этого объекта сделать предложение о его продаже городу. На базе этого помещения мы хотим сделать детский сад. В этом районе много деток, поэтому дополнительные места в детсадах очень нужны», - сказал Игорь Терехов.

Также по просьбе жителей возле этого объекта благоустроят зону для отдыха: реконструируют стадион, установят детскую площадку и сделают небольшой сквер.

Напомним, ранее жители микрорайона обратились в Харьковский городской совет с просьбой остановить строительство жилого дома на месте административного здания по ул. 23 Августа, 56, на месте которого застройщик планирует возвести три соединенных между собой высотки 9, 12 и 17 этажей. Жители против строительства, так как расстояние от новостройки до дома №60 по ул. 23 Августа составит 24 м. Кроме того, проектом предусмотрен подземный двухъярусный паркинг, что может нанести вред инженерным сетям.