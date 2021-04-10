10.04.2021 17:20

Игорь Терехов: Следующий этап - запуск троллейбусного маршрута до железнодорожной станции «Рогань»

Об этом исполняющий обязанности Харьковского городского головы написал на своей официальной странице в Фейсбук



facebook.com/ihor.terekhov

Вместе с жителями Пятихаток он сегодня проехал на новом троллейбусе по маршруту №50.

По его словам, комфортные, экономичные троллейбусы с автономным ходом за пару дней работы провезли около 15 тысяч пассажиров, которым теперь намного лечге добраться в центр Харькова.

Игорь Терехов отметил, что аналогичные троллейбусы с аккумуляторами уже возят харьковчан на Северную Салтовку и в поселок Жихарь и пообещал, следующим этапом - запуск маршрута до железнодорожной станции «Рогань».