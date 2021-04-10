Главная Новости Власть Игорь Терехов: Следующий этап - запуск троллейбусного маршрута до железнодорожной станции «Рогань»
10.04.2021  17:20   

Игорь Терехов: Следующий этап - запуск троллейбусного маршрута до железнодорожной станции «Рогань»

Об этом исполняющий обязанности Харьковского городского головы написал на своей официальной странице в Фейсбук


facebook.com/ihor.terekhov
Вместе с жителями Пятихаток он сегодня проехал на новом троллейбусе по маршруту №50. 
 
По его словам, комфортные, экономичные троллейбусы с автономным ходом за пару дней работы  провезли около 15 тысяч пассажиров, которым теперь намного лечге добраться в центр Харькова. 
 
Игорь Терехов отметил, что аналогичные троллейбусы с аккумуляторами уже возят харьковчан на Северную Салтовку и в поселок Жихарь и пообещал, следующим этапом - запуск маршрута до железнодорожной станции «Рогань».

Тэги:  терехов, маршрут, пятихатки, рогань
 
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