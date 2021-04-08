08.04.2021 19:37

Игорь Терехов встретился с харьковчанами

Исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов сегодня, 8 апреля 2021 года, встретился с харьковчанами по решению социальных и бытовых вопросов.



//city.kharkov.ua

Большинство обращений касались ремонта домов, дорог, улучшения жилищных условий, оказания материальной помощи, а также принятия домов в коммунальную собственность города.

В частности, горожане попросили выполнить капитальный ремонт здания по ул. Мухачова, 2, которое будет использоваться как общежитие для студентов Харьковского высшего профессионального училища №6. Игорь Терехов отметил, что работы там смогут выполнить, как только здание перейдет в коммунальную собственность. Также речь шла о принятии на баланс города домов по пр. Московскому, 307-339 по нечетной стороне, по которым есть соответствующее решение суда.

Часть заявлений касалась помощи людям с ограниченными возможностями. По просьбе харьковчан в подъезде №5 дома по Салтовскому шоссе, 242 установят пандус, а по адресу Салтовское шоссе, 240-в выделят земельный участок под строительство гаража для семьи, где воспитывается ребенок на инвалидной коляске.

Руководитель одной из туристических компаний Ирина Смецкая обратилась с просьбой создать в городе музейно-рекреационный комплекс «Харьков – 21 век». По ее словам, в городе нет современного музея, который бы отражал последние 10-15 лет жизни города – его новые достопримечательности и разработки в области науки и техники.

«Это должно быть большое экспозиционное помещение в стиле лофт, в котором были бы представлены наши знаковые места, даже с использованием голограмм, показано, как изменились многие улицы. Также там может находитья городской туристический информационный центр. Понимаю, что это дорогостоящий проект. Пока это только инициатива, но она может быть рассмотрена», - рассказала Ирина Смецкая.

Игорь Терехов поручил отработать этот вопрос Департаменту международного сотрудничества.

Кроме того, в планах работ по итогам обращений - ремонт тротуаров вдоль домов по ул. Адыгейской, 7 и 7-а, текущий ремонт кровли дома по ул. Ивана Камышева, 38, кровли над подъездом №2 по ул. Харьковских Дивизий, 19/1, ремонт асфальтного покрытия на придомовой территории по пр. Александровскому, 116 и другие работы. Также до конца года будет установлен светофор на перекрестке ул. Рыбалко и бул. Богдана Хмельницкого, возле школы №32.

Также секретарь городского совета рассказал харьковчанам о возможности участия в городских жилищных программах на льготных условиях и отметил, что материальная помощь будет выделена всем, кто в ней нуждается, – на дорогостоящее лечение онкозаболеваний, оперативное вмешательство, реабилитацию после операций и другие нужды.