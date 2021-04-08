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08.04.2021  14:03   

Зеленский запретил бандитские методы работы коллекторов

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о защите должников от неправомерных действий коллекторов. Закон формально вступит в силу со следующего после его публикации дня.

Но основные нормы заработают только через три месяца после этого - чтобы рынок успел подготовиться к переменам.

Так, вводятся ограничения на вмешательство в личную жизнь, угрозы, шантаж, ночные звонки, а также запрет на сбор личной информации о должнике и т.п, передают Podrobnosti.

Согласно ему, устанавливаются новые правила:

  • будет создан реестр коллекторов, куда попадут только компании с нормальными методами работы,
  • коллекторы должны будут записывать разговоры с должниками на видео или аудио, чтобы доказать свою "порядочность";
  • "порядочные" коллекторы должны будут соблюдать этический кодекс: не звонить по ночам, не запугивать, не угрожать и т.п. За нарушение – штраф 51 000 – 102 000 грн и исключение из реестра.

 

Источник:   Podrobnosti
 Тэги:  коллекторы, закон, зеленский
 
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