Зеленский запретил бандитские методы работы коллекторов

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о защите должников от неправомерных действий коллекторов. Закон формально вступит в силу со следующего после его публикации дня.
Но основные нормы заработают только через три месяца после этого - чтобы рынок успел подготовиться к переменам.
Так, вводятся ограничения на вмешательство в личную жизнь, угрозы, шантаж, ночные звонки, а также запрет на сбор личной информации о должнике и т.п, передают Podrobnosti.
Согласно ему, устанавливаются новые правила:
Сегодня гороскоп предполагает тягу к творчеству, мобильности и общению. В этот день вам особенно привлекательным будет казаться все новое и неизведанное или как минимум не слишком привычное и банальное.
Международный день цыган (International Roma (Gypsy) Day), который отмечается ежегодно 8 апреля представителями этой нации по всему миру, был учрежден на первом Всемирном цыганском конгрессе, состоявшемся в Лондоне 8 апреля 1971 года и собравшем представителей из 30 стран.
влажность:
давление:
ветер: