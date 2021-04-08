Зеленский запретил бандитские методы работы коллекторов

08.04.2021 14:03

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о защите должников от неправомерных действий коллекторов. Закон формально вступит в силу со следующего после его публикации дня.

Но основные нормы заработают только через три месяца после этого - чтобы рынок успел подготовиться к переменам.

Так, вводятся ограничения на вмешательство в личную жизнь, угрозы, шантаж, ночные звонки, а также запрет на сбор личной информации о должнике и т.п, передают Podrobnosti.

Согласно ему, устанавливаются новые правила: