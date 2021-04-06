Главная Новости Власть Игорь Терехов примет участие в международном форуме по развитию муниципальной инфраструктуры
06.04.2021  17:49   

Игорь Терехов примет участие в международном форуме по развитию муниципальной инфраструктуры

Международный форум «Муниципальная инфраструктура: развитие и комфорт городов» пройдет в четверг, 8 апреля, в отеле «Kharkiv Palace».


//city.kharkov.ua
Цель организаторов форума - вместе строить эффективную европейскую инфраструктуру и улучшать транспортные потоки Украины. 
 
В рамках мероприятия пройдут панельные дискуссии, на которых будут обсуждать развитие муниципальной инфраструктуры и использование для этого международных программ, улучшение процессов финансирования муниципальных проектов и др. Также своим опытом поделятся мэры украинских городов, и пройдет первая национальная панель индустриальных парков страны. 
 
Спикеры форума: секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов, бизнесмен, президент группы «DCH» Александр Ярославский, а также представители центральных органов власти, органов местного самоуправления, международных финансовых организаций, дипломатических миссий и бизнеса. 
 
Начало мероприятия - в 9:00.
 
Место проведения: отель «Kharkiv Palace» (пр. Независимости, 2), бальный зал.
 
Более подробную информацию о форуме и его участниках можно узнать здесь.
Тэги:  терехов, международный форум, харьков
 
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