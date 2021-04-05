На 81-м году жизни умер бывший гендиректор Харьковского авиазавода Анатолий Мялица

Исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов, городской совет и его исполнительный комитет выражают соболезнования родным и близким Героя Украины, бывшего генерального директора Харьковского государственного авиационного производственного предприятия, почетного профессора НАУ «ХАИ» Анатолия Мялицы, который скончался сегодня, 5 апреля.
«Выражаем самые искренние, самые глубокие соболезнования родным, близким и друзьям Анатолия Мялицы. Ушел из жизни профессионал высочайшего класса, который всю свою жизнь посвятил развитию авиационной промышленности Украины. Ум, знания и ответственное отношение к делу этого замечательного человека в течение многих лет способствовали активному развитию авиастроения и города Харькова. Светлая память об Анатолие Константиновиче навсегда останется в сердцах родных и близких, друзей и коллег», - говорится в соболезновании.
Благоприятный день, чтобы привести в порядок свои дела и отношения. Если есть какие-либо трения с окружающими, то сейчас лучший момент достичь взаимопонимания.
В Харькове солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Ночью без существенных осадков, днем небольшой кратковременный дождь. Ночью и утром туман.
Суп – важная часть ежедневного рациона питания. Чтобы еще раз подчеркнуть его необходимость, и создан праздник – Международный день супа, который отмечается 5 апреля.
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