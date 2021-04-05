05.04.2021 11:47

На 81-м году жизни умер бывший гендиректор Харьковского авиазавода Анатолий Мялица

Исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов, городской совет и его исполнительный комитет выражают соболезнования родным и близким Героя Украины, бывшего генерального директора Харьковского государственного авиационного производственного предприятия, почетного профессора НАУ «ХАИ» Анатолия Мялицы, который скончался сегодня, 5 апреля.

«Выражаем самые искренние, самые глубокие соболезнования родным, близким и друзьям Анатолия Мялицы. Ушел из жизни профессионал высочайшего класса, который всю свою жизнь посвятил развитию авиационной промышленности Украины. Ум, знания и ответственное отношение к делу этого замечательного человека в течение многих лет способствовали активному развитию авиастроения и города Харькова. Светлая память об Анатолие Константиновиче навсегда останется в сердцах родных и близких, друзей и коллег», - говорится в соболезновании.

Анатолий Мялица умер на 81-м году жизни после продолжительной болезни.



Церемония прощания состоится 6 апреля с 11:00 до 12:00 в Центре культуры Киевского района (ул. Скрипника, 7). Похоронят Анатолия Мялицу на городском кладбище №2 (ул. Пушкинская, 102).



Справка. Анатолий Мялица - трижды генеральный директор ХГАПП (в должности с 1985 по 1990, с 1996 по 2002, с 2008 по 2015 год), Лауреат Государственной премии СССР, Заслуженный машиностроитель Украины, Герой Украины, доктор технических наук, почетный профессор Национального аэрокосмического университета «ХАИ» им. Н.Е.Жуковского, автор более 70 работ, посвященных теории и практике технологической подготовки серийного авиационного производства.

На авиазаводе прошел путь от технолога до генерального директора предприятия. Под руководством Анатолия Мялицы ХАЗ освоил серийное производство самолетов Ан-74 и его модификаций, разработал и поднял в небо легкомоторный самолет ХАЗ-30.