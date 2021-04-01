На речках и водоемах Харьковщины наступает нерест рыбы: где рыбалка запрещена

01.04.2021 12:55

С 1 апреля на Харьковщине действует нерестовый запрет на вылов водных биоресурсов.

Об этом сообщают в Управлении государственного рыбного хозяйства в Харьковской области.

Сроки запрета на промышленный, любительский и спортивный лов рыбы и других биоресурсов во внутренних рыбохозяйственных водных объектах области следующие:

- с 1 апреля по 10 июня 2021 года - водохранилищах (в т.ч. любительский лов до 10 июня 2021 года);

- с 1 апреля по 21 мая 2021 года - в реках и их корневых водах (в т.ч. любительский лов до 20 мая 2021 года);

- с 1 апреля по 30 июня 2021 года - в придаточных водах (в т.ч. любительский лов до 30 июня 2021 года).

Кроме того, запрещена ловля раков во внутренних водоемах Харьковщины с 1 апреля по 30 июня 2021 года и с 20 августа по 30 сентября 2021 года (во время вынашивания икры, личинок, первой и второй линьки), а также в темное время суток (позднее часа от заката и раньше часа до его восхода) с применением подсветки.

В соответствии с Правилами любительского и спортивного рыболовства, во время нереста разрешается только любительское рыболовство одной поплавочной или донной удочкой с одним крючком и спиннингом. Рыбачить можно с берега в пределах населенного пункта в разрешенных местах, за пределами нерестилищ (границы определены в приказе). Запрещается проведение любого другого способа отлова, в том числе с превышением разрешенной суточной нормы вылова - три килограмма. Запрещено передвижение плавучих средств (лодок), организация соревнований по рыболовству и проведение подводной охоты.

Во время нереста также запрещается проведение взрывных и гидротехнических работ, добыча песчано-гравийной смеси, расчистка русел рек, дноуглубление, берегоукрепление и тому подобное.

Кроме того, согласно Правилам промышленного рыболовства в рыбохозяйственных водных объектах Украины запрещается добыча водных биоресурсов в этот период.

Нарушение правил рыболовства карается как наложением штрафов, так и привлечением к уголовной ответственности. Сумма штрафов за нарушение правил рыболовства согласно КоАП составляет от 34 до 680 грн. За незаконное занятие рыбным промыслом, причинившее существенный вред, предусмотрена уголовная ответственность в соответствии со ст. 249 Уголовного кодекса Украины (незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом). Согласно этой статье предусмотрено наложение штрафа в размере от 1700 до 6800 грн или ограничение (лишение) свободы на срок до 3 лет с конфискацией орудий, средств промысла и всего добытого.

Сообщить о нарушении правил рыболовства, порядка приобретения или сбыта водных биоресурсов или получить дополнительную информацию по нерестовому запрету можно по телефону Всеукраинской бесплатной «горячей линии» Госрыбагентства: 0 (800) 50-52-50.