01.04.2021 08:43

На Харьковщине стартовал Сезон тишины

С 1 апреля до 15 июня в лесах и на объектах благоустройства Харьковской области продлится Сезон тишины.

Сезон тишины - это природоохранное мероприятие, которое проводят в период массового размножения диких животных, с 1 апреля по 15 июня.

На это время запрещается проведение работ и мероприятий, которые являются источником повышенного шума и беспокойства (стрельба, проведение взрывных работ, фейерверков, санитарных рубок леса, использование моторных маломерных судов, проведения ралли и других соревнований на транспортных средствах).



Целью данного мероприятия является охрана ареала обитания, путей миграции диких животных на время их размножения. Такой проект способствует воспроизводству популяции лесных зверей и птиц, обеспечивая рост и разнообразие, спокойное развитие фауны в лесах.



За нарушение требований охраны среды обитания и путей миграции, переселения, акклиматизации и скрещивания диких животных предусмотрена административная ответственность по статье 87 КоАП в виде штрафа на граждан от тридцати до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан (от 510 до 850 грн) и на должностных лиц - от пятидесяти до семидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан (от 850 до 1190 грн).