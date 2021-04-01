Главная Новости Власть На Харьковщине стартовал Сезон тишины
01.04.2021  08:43   

На Харьковщине стартовал Сезон тишины

С 1 апреля до 15 июня в лесах и на объектах благоустройства Харьковской области продлится Сезон тишины.

Сезон тишины - это природоохранное мероприятие, которое проводят в период массового размножения диких животных, с 1 апреля по 15 июня.

На это время запрещается проведение работ и мероприятий, которые являются источником повышенного шума и беспокойства (стрельба, проведение взрывных работ, фейерверков, санитарных рубок леса, использование моторных маломерных судов, проведения ралли и других соревнований на транспортных средствах).

Целью данного мероприятия является охрана ареала обитания, путей миграции диких животных на время их размножения. Такой проект способствует воспроизводству популяции лесных зверей и птиц, обеспечивая рост и разнообразие, спокойное развитие фауны в лесах.

За нарушение требований охраны среды обитания и путей миграции, переселения, акклиматизации и скрещивания диких животных предусмотрена административная ответственность по статье 87 КоАП в виде штрафа на граждан от тридцати до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан (от 510 до 850 грн) и на должностных лиц - от пятидесяти до семидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан (от 850 до 1190 грн).

Источник:   Государственная экологическая инспекция в Харьковской области
 Тэги:  сезон тишины, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
31.03 Власть С 1 апреля в лесах и лугах Харьковщины будут штрафовать за шум 04.04 Общество Харьковчан призывают не мешать размножению диких животных
 
 
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 