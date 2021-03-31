Главная Новости Власть С 23 августа 2021 года цифровые паспорта в «Дії» станут полными юридическими аналогами обычных документов
31.03.2021  08:54   

С 23 августа 2021 года цифровые паспорта в «Дії» станут полными юридическими аналогами обычных документов

Верховная Рада во втором чтении поддержала соответствующий законопроект.

За принятие документа №4355 «О Едином государственном демографическом реестре и документах, подтверждающих гражданство Украины, удостоверяющих личность или ее специальный статус», который юридически приравнивает цифровой биометрический загранпаспорт и ID-карту в мобильном приложении «Дія» к обычным паспортам, проголосовали 302 депутата ВРУ. Об этом сообщают в Министерстве цифровой трансформации Украины.

«Украина - первое государство мира, в которой цифровые паспорта в смартфоне стали полными юридическими аналогами обычных документов. Уже с 23 августа 2021 года украинцам достаточно будет иметь с собой цифровой паспорт в смартфоне для любой жизненной ситуации. И пользователи «Дії» больше не будут сталкиваться с ситуациями, когда цифровой паспорт не принимают, - отмечают в министерстве. - Это значительно упростит жизнь украинцам и даст старт масштабной цифровизации бизнеса и государства. К тому же цифровые паспорта не только гораздо удобнее, чем бумажные, но и безопаснее, ведь «Дія» не хранит персональных данных».

Принятие законопроекта является одним из важнейших шагов к внедрению режима «без бумаг» в Украине - государственные органы не смогут требовать бумажные документы, если необходимая информация уже есть в реестрах.

Цифровые паспорта можно будет предъявлять на территории Украины для удостоверения личности и подтверждения гражданства, кроме случаев пересечения государственной границы, въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее.

 

Источник:   ХОГА
 Тэги:  дия, паспорт, электронный документ
 
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