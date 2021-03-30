30.03.2021 21:02

Игорь Терехов: Победить наркоманию в Харькове - это наш долг перед будущими поколениями (ФОТО)

Открытое заседание Координационного совета по вопросам реализации государственной политики по предупреждению наркомании состоялось сегодня, 30 марта 2021 года, в Харьковском городском совете.



Игорь Терехов: Победить наркоманию в Харькове - это наш долг перед будущими поколениями (ФОТО)



В нем приняли участие исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов, заместитель городского головы по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Светлана Горбунова-Рубан, директора профильных департаментов горсовета, представители Национальной полиции в Харьковской области, а также руководители и представители общественных организаций, которые занимаются помощью, поддержкой и реабилитацией наркозависимых.

Игорь Терехов отметил, что в последнее время городская власть совместно с правоохранительными органами и общественными организациями активизировала работу по вопросу борьбы с наркоманией, однако потенциал этой борьбы нужно расширять.

«Мы должны сделать все возможное, чтобы наркотики прекратили свое существование в городе Харькове. Это наш долг перед будущими поколениями. В последнее время в этом плане очень активизировались сотрудники полиции. Однако я считаю, что потенциал борьбы с наркотиками в Харькове пока использован не полностью. Я прошу, чтобы каждый из вас отнесся к этой работе очень ответственно. Мы должны выработать алгоритм, который позволит победить эту беду», - обратился к членам Координационного совета Игорь Терехов.

В ходе заседания главный специалист Департамента образования Ирина Тарасенко сообщила, что масштабная профилактическая работа по предотвращению наркомании проводится сегодня в учреждениях образования. В частности, со школьниками, педагогами и родителями работают специалисты, проводятся тренинги и лекции о вреде наркотиков, среди учащихся проходят медосмотры, где врачи стараются выявлять подобные проблемы.

Также она подчеркнула, что важным предупредительным фактором является организация содержательного досуга для детей. Так, в новом учебном году в городе работают более 2,5 тыс. разнопрофильных кружков и секций, где школьники могут с пользой проводить свое свободное время.