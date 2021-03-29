29.03.2021 20:18

Как прошла встреча Игоря Терехова с сотрудниками Национального фармуниверситета (ВИДЕО)

На прошлой неделе исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов провел встречу с сотрудниками Национального фармацевтического университета



// city.kharkov.ua

Подробнее о том, какие проблемы решались на встрече, Игорь Терехов показал в опубликованном видео.

«Провел встречу с сотрудниками Национального фармацевтического университета.



Основные пожелания людей - ремонт системы коммуникаций, благоустройство территорий, возобновление уличного освещения. Будем работать над решением этих проблем. В 2021-м году, к примеру, запланировано благоустройство 350 жилых дворов. Это и ремонт внутриквартальных дорог, и обновление инженерных сетей, и улучшение детских и спортивных площадок. В планах департамента ЖКХ - ремонт 1160 подъездов.



А инициативность и искренность людей, которые приходят на встречи, - еще один дополнительный стимул работать на их благо.



Мы - вместе! Мы - харьковчане!», – написал Игорь Терехов.



