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29.03.2021  20:18   

Как прошла встреча Игоря Терехова с сотрудниками Национального фармуниверситета (ВИДЕО)

На прошлой неделе исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов провел встречу с сотрудниками Национального фармацевтического университета


// city.kharkov.ua

Подробнее о том, какие проблемы решались на встрече, Игорь Терехов показал в опубликованном видео.

«Провел встречу с сотрудниками Национального фармацевтического университета.

Основные пожелания людей - ремонт системы коммуникаций, благоустройство территорий, возобновление уличного освещения. Будем работать над решением этих проблем. В 2021-м году, к примеру, запланировано благоустройство 350 жилых дворов. Это и ремонт внутриквартальных дорог, и обновление инженерных сетей, и улучшение детских и спортивных площадок. В планах департамента ЖКХ - ремонт 1160 подъездов.

А инициативность и искренность людей, которые приходят на встречи, - еще один дополнительный стимул работать на их благо.

Мы - вместе! Мы - харьковчане!», – написал Игорь Терехов.

Тэги:  терехов, благоустройство, харьков
 
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