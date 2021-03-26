26.03.2021 17:59

Депутаты горсовета ознакомились с работой Регионального центра услуг

Выездное заседание постоянной комиссии по вопросам промышленности, экономическому развитию и собственности Харьковского горсовета состоялось сегодня, 26 марта, в Региональном центре услуг.

Директор Департамента административных услуг и потребительского рынка Виктория Китайгородская провела для депутатов ознакомительную экскурсию. В частности, члены комиссии ознакомились с работой сектора паспортных услуг, миграционной службы, отдела социальной помощи и трудоустройства и пр. По словам директор департамента, в Региональном центре харьковчане могут получить около 400 видов различных услуг. Кроме того, через веб-портал центра предоставляется 35 видов услуг в электронном виде. Во фронт-офисе центра (зона приема заявителей) работают 98 сотрудников, всего в Региональном центре услуг - более 300.

«Несмотря на то, что многие харьковчане используют сегодня предварительную запись, в центре ежедневно наблюдается достаточно большой поток людей, поэтому наша основная задача - правильно построить работу и уделить внимание каждому заявителю, который к нам обращается по тем или иным вопросам», - отметила директор департамента.

Также она сообщила, что в ближайшее время на ул. Благовещенской откроется новый центр админуслуг, который будет работать в формате «прозрачного офиса». Туда смогут обращаться харьковчане независимо от прописки.

«Большинство административных услуг у нас предоставляется по принципу экстерриториальности. Поэтому в новый офис смогут обращаться не только жители Холодногорского и Новобаварского, но и других районов Харькова», - отметила директор департамента.

По ее словам, сейчас в Харькове работают 12 центров предоставления административных услуг, три из них - в формате «прозрачного офиса». Такой формат предусматривает единое пространство, где заявители могут получить административные, регистрационные услуги, услуги налоговой службы, решить вопросы социального характера и пенсионного обеспечения. В центрах админуслуг работают 220 администраторов, которые имеют доступ к семи государственным реестрам, предоставляется 217 административных услуг. Среди самых популярных услуг: регистрация места проживания, оформление биометрических документов и различных справок из реестра территориальной громады, регистрация предпринимательской деятельности.

Как отметила Виктория Китайгородская, если ранее ежедневно в центры обращалось около 6 тыс. человек, то в связи с карантинными ограничениями это количество уменьшилось до 4 тыс. человек. Администраторы центров админуслуг работают в программе, позволяющей обмениваться информацией и вести электронный документооборот. Кроме того, внедрена система цифрового шеринга документов, позволяющая максимально быстро провести идентификацию личности человека и получить электронную копию документа.

«Внедрение цифровых технологий положительно влияет на качество предоставления услуг. Мы не останавливаемся на достигнутом и продолжаем активно работать над улучшением стандартов, выдвигаем свои предложения на законодательном уровне, учитываем рекомендации профильного комитета при изменениях в законах, обмениваемся опытом с коллегами из других городов, участвуем в семинарах, тренингах. Наша задача - сделать все услуги максимально простыми, доступными и оперативными», - подчеркнула директор департамента.