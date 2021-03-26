В Харькове возобновило работу подразделение по контролю за оборотом оружия

Об этом сообщили в пресс-службе областной полиции.
"По поручению Председателя Национальной полиции Украины возобновлена работа подразделений по контролю за оборотом оружия. Прием граждан осуществляется в штатном режиме", - говорится в сообщении.
По вопросам разрешительной системы предлагается обращаться в Отдел контроля за оборотом оружия ГУНП в Харьковской области по адресу: г.. Харьков, ул. Шевченко, 26, корп.1 или в территориальные подразделения по месту жительства.
Дни и часы приема граждан:
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