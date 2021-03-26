Главная Новости Власть В Харькове возобновило работу подразделение по контролю за оборотом оружия
26.03.2021  12:49   

В Харькове возобновило работу подразделение по контролю за оборотом оружия

Об этом сообщили в пресс-службе областной полиции.

"По поручению Председателя Национальной полиции Украины возобновлена работа подразделений по контролю за оборотом оружия. Прием граждан осуществляется в штатном режиме", - говорится в сообщении.

По вопросам разрешительной системы предлагается обращаться в Отдел контроля за оборотом оружия ГУНП в Харьковской области по адресу: г.. Харьков, ул. Шевченко, 26, корп.1 или в территориальные подразделения по месту жительства.

Дни и часы приема граждан:

  • Вторник: 9.30 - 12.30;
  • Пятница: 14.00 - 17.00;
  • Суббота: 9.30 - 12.00.

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Тэги:  разрешение на оружие, мвд
 
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