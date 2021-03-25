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25.03.2021  10:58   

Игорь Терехов обсудил проект Ледовой арены в парке Машиностроителей

В городе продолжается работа над проектированием Ледовой арены в парке Машиностроителей.


// city.kharkov.ua

Исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов встретился с представителями Федерации хоккея Украины, чтобы обсудить этот проект.

Игорь Терехов сообщил, что арена рассчитана на 2,5 тыс. мест, и там можно будет заниматься не только хоккеем, но и другими видами спорта. 

«Очень интересный проект. Нужно создать в Харькове хорошую хоккейную команду. Будем возрождать этот вид спорта и развивать другие», - сказал секретарь горсовета.

Представители Федерации хоккея Украины поддержали инициативу и отметили, что рассмотрят возможность создания на базе ледовой арены детско-юношеской школы и профессионального хоккейного клуба для взрослых.

Президент Федерации хоккея Украины Георгий Зубко также сообщил, что Кабмин принял программу, которая предусматривает выделение субвенции на создание многофункциональных спортивных комплексов в разных регионах Украины, поэтому можно рассмотреть возможность привлечения средств госсубвенции. Он также отметил, как только арена будет готова, федерация обратится к Международной федерации хоккея с просьбой проводить в Харькове международные официальные мероприятия. 

«Харьков продолжает развиваться как спортивный город. Строительство нового многофункционального спортивного комплекса - очень важно для нас», - подчеркнул президент Федерации хоккея Украины.

Источник:   ХГС
 Тэги:  терехов, харьков, ледовая арена
 
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