Игорь Терехов обсудил проект Ледовой арены в парке Машиностроителей

В городе продолжается работа над проектированием Ледовой арены в парке Машиностроителей.
Исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов встретился с представителями Федерации хоккея Украины, чтобы обсудить этот проект.
Игорь Терехов сообщил, что арена рассчитана на 2,5 тыс. мест, и там можно будет заниматься не только хоккеем, но и другими видами спорта.
«Очень интересный проект. Нужно создать в Харькове хорошую хоккейную команду. Будем возрождать этот вид спорта и развивать другие», - сказал секретарь горсовета.
Представители Федерации хоккея Украины поддержали инициативу и отметили, что рассмотрят возможность создания на базе ледовой арены детско-юношеской школы и профессионального хоккейного клуба для взрослых.
Президент Федерации хоккея Украины Георгий Зубко также сообщил, что Кабмин принял программу, которая предусматривает выделение субвенции на создание многофункциональных спортивных комплексов в разных регионах Украины, поэтому можно рассмотреть возможность привлечения средств госсубвенции. Он также отметил, как только арена будет готова, федерация обратится к Международной федерации хоккея с просьбой проводить в Харькове международные официальные мероприятия.
«Харьков продолжает развиваться как спортивный город. Строительство нового многофункционального спортивного комплекса - очень важно для нас», - подчеркнул президент Федерации хоккея Украины.
Чтобы день прошел мирно, старайтесь удержаться от критики (даже справедливой) и желания одним махом разобраться со всеми проблемами.
Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Ночью ожидается мелкий снег, которому утром на смену придет небольшой мокрый снег и дождь. На дорогах местами гололедица.
25 марта 1992 года Верховная Рада Украины приняла Закон «О Службе безопасности Украины», и с 2001 года этот день отмечается как День Службы безопасности Украины.
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