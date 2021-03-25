Игорь Терехов поддержал предложение открыть переулок Воробьева для пешеходов

Переулок Воробьева планируют сделать пешеходным для проведения там на постоянной основе различных культурных мероприятий.
С таким предложением к исполняющему обязанности Харьковского городского головы Игорю Терехову обратились представители молодежных организаций города во время встречи в мэрии.
Они рассказали, что в прошлом году, когда на этом же месте проводился фестиваль «Самі Собі Фест», улица ожила: работали ярмарка, фут-корты, выставки художников, проводились различные лекции. По словам активистов, этот переулок мог бы стать открытым пространством для проведения культурных мероприятий и объединения людей в творческое community (сообщество) на постоянной основе.
Игорь Терехов поддержал эту идею и отметил, что городская власть разработает проект комплексного благоустройства этого переулка. Также планируется, что это место станет площадкой для творчества современных стрит-арт художников.
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