25.03.2021 08:05

Игорь Терехов поддержал предложение открыть переулок Воробьева для пешеходов

Переулок Воробьева планируют сделать пешеходным для проведения там на постоянной основе различных культурных мероприятий.



// city.kharkov.ua

С таким предложением к исполняющему обязанности Харьковского городского головы Игорю Терехову обратились представители молодежных организаций города во время встречи в мэрии.



Они рассказали, что в прошлом году, когда на этом же месте проводился фестиваль «Самі Собі Фест», улица ожила: работали ярмарка, фут-корты, выставки художников, проводились различные лекции. По словам активистов, этот переулок мог бы стать открытым пространством для проведения культурных мероприятий и объединения людей в творческое community (сообщество) на постоянной основе.



Игорь Терехов поддержал эту идею и отметил, что городская власть разработает проект комплексного благоустройства этого переулка. Также планируется, что это место станет площадкой для творчества современных стрит-арт художников.