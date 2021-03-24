24.03.2021 17:49

Игорь Терехов встретился с послом Франции (ФОТО)

Исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов сегодня, 24 марта 2021 года, провел встречу с Чрезвычайным и полномочным послом Французской Республики в Украине Этьеном де Понсеном.



Игорь Терехов встретился с послом Франции (ФОТО)



В рамках встречи стороны обсудили экономические и культурные вопросы сотрудничества Харькова и Французской Республики, в том числе участие французских партнеров в Международном экономическом форуме, который планируется провести в Харькове 7 апреля.

«Я пригласил французские фирмы принять участие в форуме, на котором будет обсуждаться развитие муниципальной инфраструктуры. В город приедут представители других муниципалитетов, много иностранных фирм и дипломатических представительств, чтобы обсудить развитие муниципальной инфраструктуры и обменяться опытом. Думаю, на этом форуме будут представлены лучшие практики развития муниципалитета и его инфраструктуры в частности», - сказал Игорь Терехов.

Также он отметил, что для города очень важно поддерживать культурные связи с Французской Республикой. Как и в других городах Украины, в Харькове проходит «Французская весна» – ежегодный фестиваль французской культуры, в рамках которого проводятся различные мероприятия. В этом году фестиваль откроется большим концертом известного французского виолончелиста Готье Капюсона в Харьковской филармонии.

«Мой рабочий визит в Харьков полный разных событий. Мне было очень интересно посмотреть на город, который в свое время был первой столицей Украины. И уже завтра на открытии фестиваля я представлю одного из известнейших виолончелистов нашей страны. Я думаю, это будет уникальное событие. Завтра мы также анонсируем ряд других событий «Французской весны» – фестиваля, который стал знаковым для развития украинско-французских отношений», - сказал Этьен де Понсен.

Отметим, что традиционно фестиваль «Французская весна» включает разнообразную кинопрограмму, театральные представления, концерты музыкальных коллективов, художественные выставки и т.д. Нынешний фестиваль продлится до конца апреля.

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