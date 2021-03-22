22.03.2021 15:51

Терехов рассказал, как в 2014-м спас жизнь Кернесу

После покушения в апреле 2014-го, мэр Харькова Геннадий Кернес был в крайне тяжелом состоянии. Тогда Игорю Терехову удалось в экстренном порядке организовать его выезд за границу для проведения операции.



babel.ua

Об этом в интервью изданию Бабель поделился исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов.



Тогда Геннадий Кернес находился под следствием за похищение двух активистов Евромайдана. Соответственно, выезд за пределы страны был практически невозможен. Тогдашний первый зам Кернеса убедил главу МВД Арсена Авакова дать разрешение на выезд Кернеса на лечение,чем спас ему жизнь.



«Я позвонил Авакову, объяснил ситуацию. Было понятно, что наша медицина не справится, нет оборудования и такого опыта, - рассказал Терехов. - Аваков сказал: «Да, хорошо, я все сделаю». Он все сделал».



Вспомнил Терехов и о другом не менее громком событии в Харькове 2014- го года - попытке вооруженных людей установить в городе так называемую «Харьковскую народную республику» и о роли Кернеса в том, почему этого не случилось.



«Я тогда с охранником держал одну дверь горсовета, а Геннадий Адольфович со своим охранником - другую. Мы их не пустили, к нам люди, депутаты подтянулись, а дальше уже приехала Нацгвардия.



Были моменты, когда в нас на площади камнями бросали. Мы были просто в шаге от того, что случилось в Донецке и Луганске. Тогда мы может чего-то не понимали, но ситуация была серьезная. Чудом, благодаря усилиям и мудрости Кернеса, который тогда принял ситуацию, и благодаря мудрости людей, которые не перешли тонкую грань, сегодня в Харькове нет «ХНР», - рассказал Терехов.



По его словам, сейчас повторение ситуации в Харькове маловероятно, так как жители города увидели все ужасы войны в Донецкой и Луганской областях.



«Я на этой неделе был в городке для переселенцев, там живут люди с инвалидностью, за это время там родились 30 детей. Я никогда не забуду первый приезд в этот городок. Знаете, что меня поразило? Я захожу и спрашиваю: «Ну, как вам?» А они отвечают: «Спасибо, все хорошо, мы живы, целы, главное, чтобы мир был, но есть одна проблема…» Я думал, скажут, что садик или школа для детей нужна. А они говорят: «Мы возле аэропорта живем, и когда самолет пролетает, ребенок прячется под стол». Это я запомнил на всю жизнь».